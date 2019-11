Hai xe container tông nhau, húc văng mô tô xuống nước

Sáng 27-11, trên quốc lộ 48D (thuộc địa phận phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe đầu kéo rồi đẩy xe máy rơi xuống cống nước bên đường.



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, trời có mưa, xe chở container 15C- 094.98 chạy trên quốc lộ 48D, hướng miền núi xuôi về miền xuôi ra quốc lộ 1A thì tông xe đầu kéo 37C-327.92 chạy ngược chiều. Cú tông mạnh khiến xe đầu kéo va vào một người đang chạy xe máy khiến cả người và xe máy “bay” rơi xuống cống nước bên quốc lộ.

Vụ tai nạn làm hai đầu xe container và xe đầu kéo biến dạng, hai tài xế và người đi xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến ùn tắc giao thông kéo dài khoảng 3 km.



Vụ tai nạn làm ách tắc quốc lộ 48D.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT 1-48, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và lập biên bản điều tra vụ tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, hai chiếc xe đã được cẩu khỏi hiện trường, giải phóng ách tắc giao thông.