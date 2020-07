Hậu Giang: Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 1,51% (thấp so với kế hoạch đặt ra). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp, chỉ đạt 3,01% so với cùng kỳ, khu vực dịch vụ giảm 0,88% so với cùng kỳ. Chất lượng dịch vụ, cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.