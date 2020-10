HĐND quận 2 đồng ý sáp nhập 3 quận thành TP Thủ Đức

Chiều 9-10, HĐND quận 2 khoá IV đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là TP Thủ Đức.



Đồng thời, HĐND quận cũng thông qua chủ trương sắp xếp 4 phường của quận và có tên phường mới.



Khu công nghệ cao TP.HCM là một trong ba trục động lực quan trọng nhất của TP Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về chủ trương sắp xếp quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Theo đó, quận 2 sẽ nhập toàn bộ diện tích gần 50km2 với dân số hơn 171.300 người với toàn bộ diện tích, dân số của hai quận còn lại để thành đơn vị hành chính cấp huyện có tên gọi là TP Thủ Đức.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND quận cũng biểu quyết tán thành, thông qua tờ trình về nội dung sáp nhập 4 phường trên địa bàn của quận gồm: sắp xếp phường An Khánh và phường Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; phường Bình An và phường Bình Khánh thành An Khánh.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, đồng ý với việc sắp xếp 4 phường cũng chiếm tỷ lệ trên 50% cả về việc sáp nhập phường thành phường mới và tên phường mới.



Cử tri bỏ phiếu lấy ý kiến thành lập TP Thủ Đức ngày 3-10. Ảnh: THANH TUYỀN

Trước đó, UBND quận 2 đã lấy ý kiến của hơn 72.000 cử tri về đề án sáp nhập 3 quận thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới. Kết quả, có 82% số cử tri đồng ý; 15% cử tri không đồng ý; 142 ý kiến khác.

Về tên đơn vị hành chính mới, chỉ có 76% cử tri trên địa bàn đồng ý với tên gọi này, hơn 20% cử tri không đồng ý và 1.149 cử tri có ý kiến khác.

Trong số đó, cử tri phường Bình Trưng Đông có đến 257 người có ý kiến khác về tên của TP tương lai, tiếp đến là cử tri phường An Phú với 249 ý kiến.

Tại cuộc họp, đại biểu HĐND quận 2 cũng nêu ý kiến của cử tri về tên gọi của đơn vị hành chính cấp huyện mới. Những tên gọi khác được người dân đề xuất là: TP Sài Gòn, TP Thủ Đức Mới, TP Đông, TP Thủ Thiêm, TP Đông Sài Gòn, TP Sài Gòn Gia Định…

Nhiều cử tri quận 2 đề nghị xem xét chọn lại tên mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển, thay vì chọn tên là TP Thủ Đức.

Đại biểu HĐND quận 2 thông tin, hiện tên gọi TP Thủ Đức chỉ là tên tạm thời. Sau khi Quốc hội thông qua phương án sáp nhập thì mới có tên chính thức.