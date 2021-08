Chiều 12-8, trong phiên bế mạc kỳ họp thứ hai HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nhiều chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, HĐND TP thống nhất hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do HĐND TP quy định.



Đà Nẵng hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Ảnh: T.AN

Đối tượng được áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập, không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 87,4 tỉ đồng, lấy từ nguồn ngân sách TP bố trí cho ngành GD&ĐT năm 2021 và 2022 theo phân cấp quản lý.

Riêng học sinh tiểu học không phải đóng học phí theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019.

HĐND TP cũng thông qua chính sách miễn 100% tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho tất cả các hộ cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP (không phân biệt ngành hàng).

Thời gian thực hiện là 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10-2021) với khoảng 19.741 hộ. Tổng số tiền miễn ước khoảng 30,13 tỉ đồng.



Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng biểu quyết thông qua các nghị quyết, chính sách hỗ trợ người dân. Ảnh: PV

Ngoài ra, nhiều chính sách hỗ trợ khác cũng đã được Thường trực HĐND TP Đà Nẵng và các đại biểu HĐND TP thông qua như: Hỗ trợ và chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn; hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực cách ly y tế; quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng chống dịch; hỗ trợ chi phí xét nghiệm SAR-CoV-2 cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn TP…

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay đây là các chính sách nhân văn, đa dạng, kịp thời của TP nhằm hỗ trợ cho nhân dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Triết cho hay với tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hiện nay, biện pháp hiệu quả nhất, vắc xin hiệu quả nhất chính là ý thức của mỗi người dân.

“Mỗi người phải tự giác, nhắc nhau nghiêm túc thực hiện 5K, thấu hiểu, chia sẻ và đồng thuận, đồng lòng cùng TP chống dịch, tạo nên khối đoàn kết thống nhất, tạo nên lá chắn vững chắc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chắc chắn chúng ta sẽ sớm vượt qua thử thách khốc liệt này” – ông Triết chia sẻ.