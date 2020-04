Hiệu phó trường An ninh làm Phó Giám đốc Công an Bình Thuận

Ngày 8-4, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Duy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.





Công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Duy Hoàng. Ảnh: CTV

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng và bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, Đại tá Phạm Duy Hoàng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Duy Hoàng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận đồng thời hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Trước đó, ngày 12-3, Công an Bình Thuận cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác nhân sự. Bộ trưởng Công an đã bổ nhiệm Đại tá Đinh Kim Lập, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận và Đại tá Trần Văn Mười, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cùng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.