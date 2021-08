TP.HCM làm tốt hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo Về việc hỗ trợ lao động tự do, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh khẳng định TP.HCM đang làm rất tốt. Đến nay, TP.HCM đã phê duyệt hỗ trợ lần hai cho ba nhóm đối tượng, gồm lao động tự do, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn với kinh phí khoảng 800 tỉ đồng. TP.HCM cũng đã có cách làm linh hoạt là phân cấp về từng địa bàn, đưa tiền đến tận nơi cho NLĐ. “Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ tiền nhà trọ cho 700.000 NLĐ với tổng số tiền 210 tỉ đồng. Cạnh đó, nhiều địa phương cũng thực hiện hỗ trợ cho đối tượng này rất tốt…” - ông Thanh nhìn nhận. Trong thời gian tới, Bộ LĐ-TBXH vẫn tiếp tục đôn đốc các địa phương cố gắng thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn. Sáu đường dây nóng

Bộ LĐ-TB&XH vừa cung cấp đường dây nóng nhằm đảm bảo thống nhất trong việc hỗ trợ, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của NLĐ và người sử dụng lao động liên quan đến gói 26.000 tỉ đồng. Cụ thể như sau: Giải đáp chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, liên hệ số: 0886 487322, do Vụ Bảo hiểm xã hội phụ trách. Giải đáp chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em, chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo số: 0911 011166 của Vụ Pháp chế. Giải đáp chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh; chính sách với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, liên hệ Cục Việc làm theo số: 0911 151166. Giải đáp chính sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc, ngừng việc… theo số điện thoại: 0911 154488 của Cục Quan hệ lao động và tiền lương. Giải đáp chính sách hỗ trợ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ; chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch và thông tin tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách theo số: 0911 191122 của Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH. Về việc tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, bạn đọc liên hệ Thanh tra bộ số: 0911 041122.