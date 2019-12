Hoa Kỳ tái khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam

Trong chuyến công tác đầu tiên tới Việt Nam, Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell đã hội đàm với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào chiều 18-12.



Trợ lý ngoại trưởng David Stilwell tại buổi hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, ông David Stilwell tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, và mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2020 - kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Trợ lý ngoại trưởng Stilwell khẳng định chủ trương của Hoa Kỳ trong việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở tại biển Đông.

Ông David Stilwell cũng khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC) có ý nghĩa, hiệu quả và thực chất.

Phía Hoa Kỳ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN 2020 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Sau cuộc hội đàm, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ David Stilwell đã tham dự lễ công bố biểu tượng kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tại buổi lễ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo khẳng định hai nước đã quyết tâm vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai, xây dựng tình hữu nghị dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau; đề nghị hai nước tập trung thúc dẩy hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng, giáo dục, năng lượng và quốc phòng.