Tối 18-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.



Cổng trụ sở UBND TP Vinh đêm 18-6.

Quyết định nêu rõ: “Thiết lập khu vực cách ly xã hội (theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ) đối với địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ 0 phút ngày 19-6-2021”.

Điều 2 của quyết định cũng giao UBND TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An, các Sở, ngành, liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội tại địa bàn TP Vinh. Trước đó, trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Vinh đang diễn biến hết sức phức tạp, ông Nguyễn Đức Trung- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định thưc hiện giãn cách toàn TP Vinh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 17-6 cho đến khi có quyết định mới.



Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng quyết định phong tỏa cách ly các địa bàn khu dân cư tại những nơi mà bệnh nhân cư trú.

Được biết, từ ngày 14-6 đến nay (18-6), địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 20 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, các ca bệnh tại TP. Vinh là phức tạp nhất, nhiều ca chưa rõ nguồn lây, trong khi vòng đời lây nhiễm là rất nhanh.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết: “TP Vinh phải thần tốc hơn nữa trong việc điều tra truy vết, khoanh vùng, cách ly các trường hợp F1, F2 của các ca bệnh. Bên cạnh đó, tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn toàn thành phố theo cách mỗi gia đình chọn 1 người có nguy cơ cao nhất để test. Công việc này phải làm nhanh, tốt nhất là trong 1 ngày, không nên để quá ngày thứ 3” .



Ngã tư chợ Vinh trước giờ phút cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước mắt, ngành y tế Nghệ An triển khai ngay việc phun khử khuẩn, test nhanh COVID-19 cho người dân trong vòng bán kính 300m, đoạn giữa đường Hà Huy Tập giao nhau với Phạm Đình Toái (TP Vinh) ngay trong đêm nay (18-6).

Từ 5 giờ sáng 19-6 đến 7 giờ sáng ngày 20-6, Quân khu 4 sẽ bố trí 10 xe cùng lực lượng bộ đội phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn TP Vinh. Bên cạnh đó, ngành Y tế khẳng định sẽ huy động đủ nhân lực và hỗ trợ TP Vinh tiến hành test nhanh cho người dân trên địa bàn.

Tỉnh Nghệ An sớm thành lập bệnh viện dã chiến để điều trị tập trung khi có số lượng lớn bệnh nhân COVID-19.