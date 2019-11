Hỏa tốc yêu cầu báo cáo vụ xây chùa triệu USD lấn đất Đền Hữu

"Về việc xây dựng chùa Linh Sâm xâm lấn sang đất của Đền Hữu (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương), Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh" - ngày 19-11, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết như trên.



Chùa Linh Sâm đã xây dựng khi chưa được cấp phép (bên trái) và Đền Hữu cổ kính (bên phải).

Theo đó, công văn giao UBND huyện Thanh Chương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; có văn bản trả lời cơ quan báo chí theo quy định. Kết quả kiểm tra, xử lý phải gửi về UBND tỉnh trước ngày 22-11.

Được biết do họ Nguyễn Cảnh đã gửi đơn kiến nghị, kêu cứu lên các cấp ở trung ương nên UBND tỉnh Nghệ An đã ra văn bản hỏa tốc như trên.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Vinh cho biết tỉnh Nghệ An chỉ mới cho thành lập chùa Linh Sâm (xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương) chứ chưa có chủ trương cụ thể về quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, từ tháng 8-2019, nhiều nhóm thợ vận chuyển vật liệu xây dựng, gỗ đến dựng nhà chùa này. Trong đó, hiện họ đang dựng dở dang hai căn nhà gỗ và bốn căn nhà bê tông giả gỗ.

Ngày 28-10, ông Nguyễn Cảnh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên, đã ký công văn về việc đình chỉ thi công công trình chùa Linh Sâm. Từ đó đến nay, công trình chùa Linh Sâm đang trong tình trạng dừng thi công.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An, hiện tại một số hạng mục của chùa Linh Sâm đã được xây dựng trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Hữu khi chưa có ý kiến của Bộ VH-TT&DL.



Ngôi nhà gỗ của chùa Linh Sâm đã dựng gần xong.

Đền Hữu hiện còn giữ được ba tòa thượng điện, trung điện và hạ điện cổ hơn 400 năm tuổi cùng nhiều cổ vật, di vật có giá trị. Ngày 22-1-2009, Bộ VH-TT&DL đã xếp hạng di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Đền Hữu là di tích quốc gia.

Đền Hữu là nơi thờ Thái phó Tấn Quốc công Nguyễn Cảnh Hoan (1521-1576), một võ tướng có nhiều công lao dưới thời Lê Trung Hưng. Sinh thời, ông có nhiều công lao to lớn trong việc gìn giữ, mở mang bờ cõi và bảo vệ cuộc sống người dân vùng đất Hoan Châu. Sau khi ông mất, người dân nhiều nơi đã lập đền thờ.