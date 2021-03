Hôm nay: Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân

13 Trung tâm kiểm soát, 21 cơ sở điều trị nhận vaccine

Theo quyết định của Bộ Y tế về việc phân bổ vaccine COVID-19 cho các địa phương, cơ sở y tế có dịch COVID-19, đợt 1 có 13 trung tâm kiểm soát bệnh tật, 21 cơ sở điều trị COVID-19 và Bộ Công an, Quốc phòng sẽ tiếp nhận 117.600 liều vaccine COVID-19.

Theo đó, 117.600 liều vaccine AstraZeneca được phân phối cụ thể như sau

Đối với 13 tỉnh có dịch:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội: 8.000

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương: 32.000

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 8.000

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh: 3.800

5. Trung tâm Y tế dự phòng TP Hải Phòng: 2.800

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh: 2.100

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình: 1.600

8. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên: 3.100

9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang: 3.100

10. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai: 1.800

11. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang: 1.700

12. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương: 1.200

13. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên: 1.800

14. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 30.000



Các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19

1. BV ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương: 300

2. BV đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2: 500

3. BV Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2: 450

4. BV dã chiến 2 Quảng Ninh: 200

5. BV dã chiến Gia Lai: 100

6. BV dã chiến Củ Chi: 150

7. BV đa khoa Tây Ninh: 400

8. BV đa khoa Bắc Ninh: 800

9. BV Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2: 200

10. Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ: 100

11. BV đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười: 150

12. BV đa khoa Hồng Ngự: 350

13. BV đa khoa tỉnh Bình Dương: 500

14. BV Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa: 100

15. BV Sản Nhi Quảng Ninh: 100

16. BV Phổi Đà Nẵng: 100

17. Trung tâm Y tế huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu): 200

18. BV đa khoa huyện Xín Mần (Hà Giang): 100

19. BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM: 900

20. Trung tâm Y tế TP Chí Linh: 100

21. BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương: 100

Hai đơn vị phân bố số lượng lớn vaccine ngừa COVID-19 là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hai đơn vị này chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý; thực hiện quản lý, sử dụng vaccine hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

Ngoài ra, 600 liều vaccine COVID-19 cũng được sử dụng để kiểm định chất lượng, lưu mẫu tại đơn vị nhập khẩu và Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế theo quy định.