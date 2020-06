Hơn 1.000 người ngăn vụ cháy rừng lan xuống sát nhà dân

Đến rạng sáng 28-6, lực lượng công an và quân đội, dân quân… vẫn đang nỗ lực dập lửa vụ cháy rừng dữ dội ở huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Vụ cháy rừng phòng hộ và rừng trồng bắt nguồn từ xã Sơn Thành (huyện Yên Thành) ngày 27-6, đám cháy lan rộng sang xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu).



Rừng thông ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) cháy dữ dội. Ảnh: PC.

UBND xã Diễn Lợi đã huy động hàng ngàn người dân và công an xã, dân quân tự vệ… khẩn trương dập lửa. Tuy nhiên, do thảm thực bì dày, thời tiết nắng nóng 40 độ C khiến việc dập lửa cứu rừng gặp khó khăn. Đến chiều tối 27-6, đám cháy đang lan rộng và có nguy cơ cháy lan trở lại rừng xã Sơn Thành.

Hơn 1.000 người gồm lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hỗ, Công an tỉnh Nghệ An và Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Công an huyện Diễn Châu, Ban chỉ huy quân sự Diễn Châu, Hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu, Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu)… cùng người dân đến hiện trường dập lửa và làm đường băng cản lửa. Tuy nhiên, do đêm tối, gió Lào thổi mạnh, nhiệt độ cao khiến đám cháy vẫn tiến gần đến khu dân cư. Khoảng 200 ha rừng ở huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành đã bi cháy rụi.



Cảnh sát PCCC, Công an Nghệ An đang dập lửa cứu rừng ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: PC.

Trước tình hình trên, UBND xã Diễn Lợi và UBND huyện Diễn Châu đã lên kế hoạch di dời hơn 250 hộ dân ở xóm 3, 4, 5, 6 của xã Diễn Lợi (gần bìa rừng).

Ông Lê Mạnh Hiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, cho biết: “Lực lượng chức năng đang khẩn trương dập tắt đám cháy. Nhà dân vẫn đang trong tầm kiểm soát và chưa phải di dời”.