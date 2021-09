Ngày 23-9, UBND phường Linh Trung phối hợp cùng Công an phường và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM tặng giấy khen, động viên tinh thần cho hơn 1.300 người dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã từ chối nhận gói hỗ trợ đợt 3 để nhường lại cho người khó khăn hơn nữa.

Ở trọ, nhặt ve trai cũng nhường

Trưa 23-9, có mặt tại trụ sở Khu phố 5, phường Linh Trung để nhận bằng khen của UBND phường và Công an phường, anh Lê Thế Quang cho biết anh từ chối nhận gói hỗ trợ đợt 3 vì gia đình vẫn còn gạo ăn.

Theo anh Quang, anh cùng vợ từ quê ở Thanh Hoá vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 2007. Hai vợ chồng anh Quang cùng ba đứa con nhỏ thuê một căn nhà lụp sụp, chỉ dựng tạm bợ bằng những miếng tôn, miếng gỗ đã cũ gần cầu vượt Trạm 2 để làm nghề thu gom ve chai.



Anh Quang thuê lại căn nhà lụp sụp để ở nhưng vẫn từ chối nhận gói hỗ trợ đợt 3, nhường lại người khó khăn hơn. Ảnh: TỰ SANG

Theo quan sát, ngôi nhà anh Quang ở đã cũ, rộng khoảng 40 m2, nhìn bề ngoài như một cái chòi tạm ở bãi đất trống, phía trước căn nhà là vựa ve chai còn sót lại do chưa kịp bán thì dịch bệnh đã ập đến.

Anh Quang cũng cho biết đôi khi trời mưa to nhà vẫn bị dột nhưng mỗi lần như vậy anh đều dùng những miếng tôn, miếng ván che kỹ hơn cho vợ con. Từ khi đợt dịch thứ 4 ập đến, công việc thu gom ve chai của anh cũng phải tạm nghỉ khiến kinh tế gia đình khá khó khăn.

“Bốn tháng rồi gia đình tôi không có thu nhập, được sự quan tâm của địa phương, cảnh sát khu vực đã trao quà an sinh cũng như gói hỗ trợ thứ 3 này. Tuy nhiên gia đình cảm thấy gồng gánh được nên nhường lại cho ai khó khăn hơn mình. Ít nhất nhà tôi vẫn còn có gạo ăn” - anh Quang nói.

Cũng theo anh Quang, trước đó qua công tác nắm địa bàn cảnh sát khu vực đã lập danh sách hỗ trợ và gia đình anh nhận được gói hỗ trợ đợt 1 gồm 1,5 triệu đồng, gạo và thực phẩm nấu ăn khác…

Tuy nhiên, trong đợt 3 này qua thông tin trên báo, đài anh thấy ngoài xã hội vẫn còn nhiều người khó khăn hơn nên anh và gia đình quyết định nhường lại phần của mình để địa phương chăm lo người khó khăn hơn.



Vợ chồng anh Quang cùng 3 con nhỏ trong căn nhà khá tạm bợ. Ảnh: TỰ SANG

Câu chuyện tương thân tương ái này cũng khiến người khác nao lòng khi chứng kiến em Ngô Thị Đào - Sinh viên Trường cao đăng Y tế Đồng Nai nhường gói hỗ trợ cho người khác.

Đào cho biết mình ở Đồng Nai nhưng xuống TP.HCM thăm bạn. Tuy nhiên, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội Đào đã mắc kẹt lại. Từ đó, Đào thuê phòng trọ ở tạm và đăng ký tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ địa phương chống dịch.

“Tôi bị mắc kẹt ở đây nên đi làm tình nguyện viên chống dịch luôn. Mới đây tôi nhận được tin mình thuộc diện nhận được gói hỗ trợ đợt 3 và địa phương có thông báo nhưng tôi xin phép từ chối. Bởi tôi thấy mình còn đủ điều kiện chi trả, ngoài kia vẫn còn người khó khăn hơn” - Đào nói thêm.

Tương tự, anh Lương Hậu cùng vợ và hai con gái đang thuê trọ tại đường số 8 cũng đề nghị chính quyền địa phương nhường phần của mình cho người khác. Anh Hậu cho biết vợ anh còn bị nhiễm COVID-19 nên phải cách ly, điều trị tập trung.

“Đầu năm tôi làm cho công ty may, khi dịch đến thì hai bé nghỉ học, không ai giữ nên tôi ở nhà giữ bé, công việc cũng khó khăn, vợ tôi đi làm công ty không may nhiễm COVID nên phải cách ly. Tôi coi tivi thấy 1.500 trẻ nhỏ bị mất cha mẹ do dịch bệnh, thấy mình vẫn còn ổn và may mắn nên nhường lại phần được hỗ trợ của mình cho những người khó khăn hơn” - anh Hậu nói.



Anh Lương Hậu được chính quyền địa phương tặng giấy khen vì đã nhường gói hỗ trợ của mình cho người khó khăn hơn. ẢNH: TỰ SANG

Thương những đứa trẻ mồ côi do dịch bệnh

Theo thống kê của UBND phường Linh Trung, tính đến 23-9, trên địa bàn phường có 51.999 nhân khẩu thuộc diện được hỗ trợ 3. Trong số này có 1.376 trường hợp người dân thuộc diện được nhận hỗ trợ nhưng tình nguyện không nhận để nhường lại cho người khó khăn hơn.

Chủ tịch UBND phường Linh Trung Trần Quốc Hưng, cho biết theo quy định mỗi suất trong gói hỗ trợ đợt 3 này trị giá 1 triệu đồng. Đối tượng được nhận là các lao động tự do, công nhân bị mất việc, và cả sinh viên đang sinh sống trên địa bàn phường…

“Người dân trong diện được hỗ trợ cảm thấy chưa cần thiết nên đã nhường lại, đây là tấm lòng cao quý, cùng chung tay với chính quyền chia sẻ cho người dân khó khăn khác. Số tiền này địa phương sẽ lập danh sách để rà soát lại chia theo đúng tinh thần của UBND TP” - ông Hưng thông tin.



Lãnh đạo UBND phường Linh Trung tặng giấy khen và động viên người dân gặp khó khăn nhưng vẫn nhường gói hỗ trợ cho người khác. Ảnh: TỰ SANG

Theo Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an TP Thủ Đức, thời gian qua để kịp thời hỗ trợ những trường hợp người dân gặp khó khăn, Công an TP Thủ Đức đã tham mưu cho lực lượng các phường đi sâu, đi sát từng tổ dân phố, từng nhà dân.

“Việc này vừa để ghi nhận thực tế, đánh giá đúng tình hình đời sống của nhân dân để có sự hỗ trợ kịp thời, vừa là để đảm bảo danh sách không bị sót, không bị sai” - Thượng tá Tiên cho hay.