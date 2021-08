Theo thống kê của Sở TT-TT TP.HCM, tính đến nay đã tiếp nhận số cuộc gọi đến tổng đài như sau: Nhánh 0 (phản ánh các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch COVID-19): từ 28-5 đến 25-8, Cổng thông tin 1022 đã tiếp nhận và chuyển hơn 47.000 tin phản ánh, tin báo của người dân liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đến UBND và cơ quan chức năng các cấp. Hơn 80% số tin đều được các cơ quan, đơn vị xử lý, giải đáp và cung cấp thông tin cho người dân kịp thời. Nhánh 1 (gửi ý kiến góp ý, hiến kế của người dân gửi đến Thường trực HĐND TP để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19): từ 16-7 đến 25-8, đường dây nóng của HĐND TP qua tổng đài 1022 đã tiếp nhận và chuyển xử lý 335 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri TP. Nhánh 2 (Kênh tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19): từ 22-7 đến 25-8, đã tiếp nhận và chuyển xử lý hơn 179.000 yêu cầu hỗ trợ từ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND và cơ quan chức năng các cấp để kịp thời hỗ trợ người dân. Tỉ lệ xử lý hoàn tất hơn 70% tổng số tin, còn lại là các trường hợp chưa đủ điều kiện. Nhánh 3 (kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19): từ 23-7 đến 25-8, các bác sĩ, chuyên gia đã thực hiện 26.245 cuộc gọi tư vấn sức khỏe cho người dân. Nhánh 4 (kết nối với mạng lưới tình nguyện viên tiếp nhận thông tin hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn TP): từ 6-8 đến 25-8, các tình nguyện viên đã tiếp nhận 65.225 cuộc gọi đề nghị hỗ trợ.