Ngày 27-12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77, các thứ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2021, nhiệm vụ công tác năm 2022 và thời gian tới; báo cáo kết quả Đề án “xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Phòng chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra



Theo Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của quân đội, các bộ, ban, ngành, địa phương, nhân dân, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lực lượng đã hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia ở cấp độ cao nhất, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Công tác phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Lực lượng đã điều tra, khám phá 36.040 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 86,37% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 11,37%), án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90,26%; thụ lý giải quyết 134.285 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỉ lệ giải quyết đạt 90,12% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao).

Các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ; triệt phá 1.335 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại. Tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, môi trường...

8 chiến sĩ công an đã hy sinh, 208 chiến sĩ bị thương, trong đó có sáu chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19

trong năm 2021.

Tinh gọn tổ chức bộ máy

Công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD, hoàn thành chiến dịch cấp 50 triệu CCCD.

Lực lượng đã triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; kết nối với các bộ, ngành có đủ điều kiện khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ công tác nghiệp vụ và quản lý xã hội.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tăng cường, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí… Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; phát huy hiệu quả các cơ chế phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương; huy động được cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức công an các đơn vị, địa phương gắn với việc đẩy mạnh phân công, phân cấp cho công an cấp dưới, tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Tổ chức bộ máy đã giảm tầng nấc trung gian; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác...

Những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác công an ngày càng lớn hơn, đòi hỏi lực lượng CAND tiếp tục nỗ lực, tập trung một số nhiệm vụ.

Theo đó, toàn lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách phù hợp, nhằm giữ vững chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, ANTT tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, kết hợp chặt chẽ công tác bảo đảm ANTT với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an dân. Tập trung tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm và có nguy cơ cao, đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương và phòng chống tham những tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...

Tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiết với nhân dân theo phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân. •