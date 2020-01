Sau khi thực hiệc hai đợt nã tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đe dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ Mỹ nếu Washington có hành động trả đũa, đài CNN đưa tin.

Chưa dừng lại ở đó, trong một tuyên bố trên kênh truyền hìnhTelegram, IRGC tiếp tục cảnh báo Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hay TP Haifa của Israel có thể là mục tiêu tiếp theo của Tehran nếu các nước này tham gia vào hành động trả đũa của Mỹ.



Hình ảnh một quả tên lửa Iran đang nhắm vào căn cứ không quân Ayn al-Asad của Mỹ ở Iraq. Ảnh: AFP

Sáng sớm 8-1 (giờ Iraq), Iran đã phóng 35 quả tên lửa vào căn cứ không quân Ayn al-Asad của quân đội Mỹ ở Iraq. Không lâu sau đó, nước này tiếp tục phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có một căn cứ nữa của Mỹ ở TP Erbil thuộc khu tự trị của người Kurd ở Iraq.

Xác nhận với đài Press TV, IRGC tuyên bố đã thực hiện hai vụ tấn công trên và nêu rõ các tên lửa được sử dụng là tên lửa đạn đạo. Tehran gọi đó là sự "bắt đầu hành động trả đũa Mỹ" trong một chiến dịch trả thù mang tên "Thánh Soleimani".