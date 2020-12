Kè Rạch Cam Cần Thơ: Đánh giá ĐTM bằng văn bản hết hiệu lực

Chi hơn 64 tỉ đồng làm 500 m kè chống sạt lở Dự án Kè chống sạt lở chợ Rạch Cam có tổng chiều dài 500 m, tổng mức đầu tư hơn 64 tỉ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, được khởi công ngày 12-2-2019, thời gian hoàn thành trong thời gian 540 ngày.

Mục đích chính của dự án là chống sạt lở bờ, đảm bảo an toàn, ổn định cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân khu vực. Dự án còn kết hợp chống lấn chiếm lòng, bờ sông, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải trên sông chạy theo luồng ổn định. Dự án do Chi Cục thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển An Giang, đơn vị tư giám sát thi công xây dựng là công ty CP tư vấn xây dựng Trung Nam, đơn vị thi công là công ty CP lắp đặt điện nước IEE-24/7. Hiện công trình kè chống sạt lở chợ Rạch Cam đang trong quá trình thi công, tiến độ đạt khoảng 80% khối lượng (giai đoạn 1) và 75% khối lượng (giai đoạn 2 và đã dừng thực hiện).