Kẻ sát hại bác xe ôm bị khởi tố thêm tội trộm tiền của phụ nữ

Ngày 19-7, tin từ Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Xuân Nam (36 tuổi, quê Nghệ An, trú phố Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội trộm cắp tài sản.



Phạm Xuân Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Nam cũng là bị can trong vụ sát hại ông Huỳnh Văn Trung (57 tuổi, trú TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận)- làm nghề xe ôm.

Theo hồ sơ, đêm 12-6, ông Trung chạy xe ôm trên địa bàn phường Phủ Hà, TP Phan Rang- Tháp Chàm. Nam thuê ông Trung chở từ phường Phủ Hà ra đến tổ dân phố Nghĩa An (phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) thì dùng dao sát hại ông Trung.

Ông Trung kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện ở Khánh Hòa cấp cứu, nhưng đến 3 giờ sáng 13-6, ông Trung trút hơi thở cuối cùng.



Hình ảnh trích xuất camera tại BV Đa khoa thị xã Kỳ Anh cho thấy Nam mở cửa, vào phòng bệnh nhân trộm cắp tài sản.

Đến ngày 3-7, Nam bị bắt giữ khi đang lẫn trốn ở tỉnh Quảng Trị. Nam khai quá trình lẫn trốn có thuê khách sạn tại địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Lúc 3 giờ sáng 19-6, Nam hết tiền tiêu nên đã đi xe taxi từ khách sạn đến BV Đa khoa thị xã Kỳ Anh nhằm để trộm tài sản.

Nam đột nhập vào khoa Sản của BV rồi lấy trộm chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi, trú xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh). Trong túi xách chị T. đựng nhiều giấy tờ cá nhân cùng 8 triệu đồng.

Trộm được túi xách đựng tiền trên, Nam đi ra TP Hà Tĩnh tiêu xài, ăn chơi rồi trở vào TP Đông Hà (Quảng Trị) thuê khách sạn ở thì bị công an theo dõi, bắt giữ.