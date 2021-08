Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP ngày 25-8.

Cuộc họp này có sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ.

Theo đó, qua ba ngày thực hiện Chỉ thị 11 của UBND TP.HCM về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đã đạt một số kết quả tích cực.

Cụ thể như ý thức chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội của người dân được nâng lên; lưu lượng tham gia giao thông giảm mạnh so với trước khi thực hiện tăng cường giãn cách xã hội; công tác xét nghiệm được đẩy nhanh; an sinh xã hội được đảm bảo, tạo sự an tâm, tin tưởng của nhân dân đối với sự chăm lo của chính quyền.



Cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP ngày 25-8, điểm cầu ở UBND TP.HCM. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, việc giãn cách một số nơi còn thực hiện chưa thật sự nghiêm, tiến độ tiêm vaccine vẫn còn chậm.

Để đạt mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM trước ngày 15-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP đề nghị tất cả các ngành, các cấp cần phải thực hiện tốt nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức, các phường xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trong những ngày tới.

Các địa phương phải rà soát, nắm rõ các hộ dân thuộc địa bàn quản lý có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ; bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, chủ động vận động các nguồn lực để chăm lo cho người dân. Nếu vượt quá khả năng cần kịp thời báo cáo về cơ quan cấp trên để giải quyết.

Phường xã, thị trấn nào để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về chủ tịch phường xã, thị trấn đó.

Cùng với đó, cần chuẩn bị nơi thu dung điều trị các trường hợp F0 dự kiến phát sinh trong thời gian tới, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người được chăm sóc, điều trị.

"Các địa phương nắm rõ danh sách các F0 tại nhà thuộc địa bàn quản lý, thông tin đến các Trạm y tế lưu động để tổ chức thăm khám, điều trị, cấp phát túi thuốc kịp thời, không để bất kỳ trường hợp nào cần trợ giúp ý tế mà không được hỗ trợ" - kết luận của chủ tịch UBND TP nêu rõ.

Về cung ứng hàng hóa, Ban Chỉ đạo giao Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng chỉ đạo Sở Công Thương rà soát, đánh giá kỹ nhu cầu về cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm của người dân cũng như khả năng đáp ứng của TP để chuẩn bị; tổ chức các đội hình mua hộ và cấp phát, không để người dân phải ra khỏi nhà.

Về tiêm vaccine, Ban Chỉ đạo giao Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ đạo Sở Y tế, UBND các quận huyện và TP Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Ban Chỉ đạo cũng giao Sở LĐ-TB&XH khẩn trương phối hợp với các địa phương nhanh chóng giải ngân các gói hỗ trợ của TP và phân phối gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Công an TP và các quận huyện, TP Thủ Đức để nhanh chóng đưa các đối tượng người xin ăn, người lang thang không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở bảo trợ xã hội.

Trung tâm An sinh xã hội TP, cần khẩn trương cấp phát 1 triệu túi an sinh ngay trong tuần này và chuẩn bị 1 triệu túi an sinh cho những ngày tiếp theo.

Sở Y tế, cần vận hành thông suốt ứng dụng quản lý thông tin giường bệnh và oxy cho bệnh nhân COVID-19, trực tiếp theo dõi, điều phối, đảm bảo năng lực điều trị giữa các tầng; phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê, phân tích, làm rõ các trường hợp tử vong do nhiều nguyên nhân (không chỉ do COVID-19).

Đối với Sở TT&TT, cần tiếp tục hoàn thiện các biểu mẫu, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi, nhắc nhở các đơn vị, địa phương đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ban Chỉ đạo cũng giao Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Phạm Đức Hải, Sở TT&TT làm tốt công tác thông tin, chủ động thông tin về kết quả, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp để các ngành, các địa phương biết tham gia và để người dân biết đồng tình và tham gia thực hiện.

Chủ tịch UBND các quận huyện, TP Thủ Đức, phường xã, thị trấn tiếp tục động viên, tổ chức lực lượng, tập trung các nhiệm vụ để thực hiện tốt trong những ngày đầu của đợt tăng cường giãn cách xã hội, đồng thời phát huy những kết quả này để thực hiện tốt trong những ngày cao điểm còn lại.