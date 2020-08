Kết quả 1 tháng ra quân của toàn Công an TP.HCM

Ngày 20-8, Công an TP.HCM cho biết qua một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 15-7 đến ngày 14-8), Công an TP.HCM đã khám phá 245 vụ phạm pháp hình sự, bắt 358 người; triệt phá 67 băng nhóm, bắt 224 người. Công an cũng đã bắt, vận động đầu thú 17 người có quyết định truy nã.



Các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý 10.470 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vi phạm; kiểm tra hành chính 8.241 hộ dân, 1.904 nhà ngăn phòng cho thuê, 552 nhà trọ, năm cơ sở sản xuất, 70 công trình xây dựng, 273 khách sạn; lập biên bản 4.411 nhân khẩu vi phạm không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Trong tháng, công an ghi nhận xảy ra 278 vụ tai nạn giao thông, gồm: 224 vụ va chạm và 54 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên (làm 46 người chết, 15 người bị thương).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 1, Bình Tân khám phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn; thu giữ 550 g ma túy tổng hợp, 100 viên thuốc lắc, một khẩu súng và một số phương tiện, công cụ hoạt động phạm tội.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP kiểm tra, phát hiện một vụ tổ chức đánh bạc ăn tiền, tạm giữ 18 người, thu giữ hơn 93 triệu đồng; xử lý ba nhóm (10 người) có biểu hiện cho vay lãi nặng.

Công an quận 11 kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH phát sáng Đại Tín vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, niêm phong tạm giữ 48.896 thiết bị điện các loại với tổng giá trị khoảng một tỉ đồng.

Công an TP.HCM cũng tập trung đẩy mạnh rà soát, nắm hộ, nắm người, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý 116 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó có một trường hợp thuộc diện truy tìm của CATP Đà Nẵng.

Đồng thời, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép ở Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân...