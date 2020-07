Khẩn trương điều tra đường dây đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 27-7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay cơ quan điều tra sẽ khẩn trương hoàn tất công tác điều tra; làm việc với cơ quan tư pháp để đưa ra xét xử đường dây đưa người nhập cảnh trái phép làm án điểm.

Cũng theo tướng Viên, trước đó Công an TP Đà Nẵng đã bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong số ba người này có hai người Việt Nam và một người Trung Quốc.



Cao Lượng Cố bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự, tiến hành điều tra theo luật định.

Trước đó vào tối ngày 25-7, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, sinh ngày 4-6-1978) tại một khách sạn trên đia bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Được biết, Cao Lượng Cố là người cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Như PLO đã thông tin, ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 16-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng cũng đã cách ly năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xuất hiện tại Đà Nẵng.

Còn tại Quảng Nam, ngày 18-7, lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly.