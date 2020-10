Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất

Nghệ An: Năm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà đang ngập Cho đến tối 30-10, mưa lớn gây lũ đã làm năm người trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chết và mất tích. Trời mưa giông trên diện rộng và bốn nhà máy thủy điện ở miền núi Nghệ An xả lũ, nước lũ ở hạ nguồn sông Lam dâng lên nhanh. Trong đêm 29 và ngày 30-10, lực lượng Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An, dân quân đã giúp sơ tán hàng ngàn hộ dân bị ngập lên các điểm cao. Trong ngày 30-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập.