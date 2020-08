Khen thưởng các đơn vị giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Ngày 23-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc truy xét đối tượng và giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo – bé trai 2 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn.



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong truy xét đối tượng và giải cứu bé trai 2 tuổi bị bắt cóc. Ảnh: bacninh.gov.vn

Theo đó, vào hồi 19 giờ ngày 21-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo về việc cháu Gia Bảo mất tích trong lúc vui chơi cùng cha tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phân công lực lượng xác minh, truy tìm cháu bé. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của vụ án bắt cóc trẻ em.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, PC02 chủ trì thành lập Ban chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hành sự, Công an TP Bắc Ninh và các lực lượng chức năng khác để tiến hành truy tìm, truy bắt đối tượng đưa cháu bé trở về an toàn.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối tượng Thu về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận, chúc mừng chiến công xuất sắc của lực lượng Công an tỉnh cùng sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho năm tập thể và tặng thưởng cho mỗi đơn vị 20 triệu đồng; Thành ủy Bắc Ninh cũng tặng thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.