Khen thưởng đột xuất công an phá vụ đốt nhà làm 5 người chết

Chiều 23-1 (tức 29 Tết Canh tý), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất đối với các cán bộ, lực lượng Công an TP.HCM và Công an quận 9 về việc phá vụ đốt nhà làm 5 người tử vong tại phường Phước Long B (quận 9).



Lãnh đạo TP.HCM tặng thư khen cho các tập thể phá vụ án. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, cho biết vụ việc khiến 5 người chết “làm chúng tôi rất bàng hoàng”. Do đó, UBND TP đã chỉ đạo Công an quận 9 phải khẩn trương chăm lo hậu sự cho gia đình một cách tốt nhất vì cái tết cận kề. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy và nhanh chóng giám định ADN.

“Quá trình để tìm ra nguyên nhân vụ cháy, các đồng chí (Công an quận 9 – PV) tiến hành hết sức khách quan, khẩn trương, nhiệt tình, nhạy bén trong nghiệp vụ, không bỏ qua những chi tiết, tình tiết thu thập được. Trong thời gian chỉ 14 tiếng đồng hồ, các đồng chí đã tìm ra thủ phạm” – ông Châu nói và đánh giá quá trình điều tra có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, đem lại hiệu quả rất cao.

Ông Châu cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là đã tìm ra được nguyên nhân vụ cháy do có người gây ra, hay nói cách khác có dấu hiệu tội phạm.

“Lãnh đạo TP hết sức khen ngợi các đồng chí, làm cho người dân TP thấy rõ được nguyên nhân của vụ cháy. Qua đó có thể thấy một điều, trong cuộc sống này, nói như ông bà ta là ‘bán anh em xa để mua láng giềng gần’, láng giềng là tối lửa tắt đèn có nhau” – ông Châu nói sự việc xảy ra như thế rất đau lòng.

Từ đó, ông Châu cho rằng nên chăng ở từng khu phố, từng con hẻm, bà con nên đoàn kết, giúp đỡ nhau hơn. Các tổ hòa giải dân phố phải nhanh chóng phát hiện được các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay từ đầu, không để phát triển lên.

Dịp này, Bộ Công an cũng khen thưởng cho 6 tập thể; Công an TP khen thưởng cho 6 tập thể. Giám đốc Công an TP có thư khen cho cán bộ, chiến sĩ Công an Quận 9; Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Cảnh sát hình sự; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã điều tra, khám phá án kịp thời vụ cháy nghiêm trọng, làm 5 người tử vong tại phường Phước Long B, Quận 9.



Nguyễn Hữu Phước bị bắt để điều tra về vụ hỏa hoạn khiến 5 người tử vong ở quận 9. Ảnh: NGUYỄN TRÀ. Trước đó, Công an TP.HCM đã bắt giữ và lấy lời khai của Nguyễn Hữu Phước (hay còn gọi là Hiền, 37 tuổi, ngụ ở phường Phước Long B, quận 9) để điều tra về vụ hỏa hoạn khiến năm người tử vong ở quận 9.

Bước đầu, Phước thừa nhận mình chính là người đã phóng hỏa, gây ra vụ cháy khiến bà Lê Thị Huệ (70 tuổi, ngụ ở phường Phước Long B), cùng 4 người thân trong gia đình của bà tử vong. Họ là những người hàng xóm, ở sát vách nhà Phước.

Tại cơ quan công an, Phước khai rằng phóng hỏa đốt nhà là do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, muốn mua lại căn nhà và mảnh đất nhưng không được gia đình đồng ý nên đã phóng hỏa.

Với khả năng và nghiệp vụ của mình, lực lượng trinh sát Công an quận 9 đã tập trung điều tra, nhắm đến các mối quan hệ xung quanh gia đình bà Huệ. Nỗ lực điều tra của trinh sát đã có kết quả ngoài mong đợi, bắt giữ Phước lúc 17 giờ chiều 22-1.