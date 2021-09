Ngày 13-9, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho một tập thể và bốn cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Trao tặng bằng khen trong đêm cho Tổ tuần tra kiểm soát

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận và bốn cá nhân là Thiếu tá Đặng Anh Tuấn, Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận; Thượng úy Khuất Ngọc Thanh, Cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận; Đại úy Trương Văn Khoa, Cán bộ Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Binh nhì Lê Văn Lắm, chiến sỹ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Thuận.



Ngay trong đêm, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến Chốt kiểm soát COVID-19 số 2, giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai, trao tặng Bằng khen và biểu dương các tập thể, cá nhân trên.



Đây là Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hàm Tân trong đêm 12-9 đã phát hiện 15 người dân từ TPHCM, Đồng Nai bị nhét trong xe đông lạnh “thông chốt” định về quê ở Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.



Ông Nguyễn Minh biểu dương 1 tập thể và 4 cá nhân tại Chốt kiểm soát

Hiện 15 người dân nói trên đã được sắp xếp ăn, nghỉ ổn định tại một cơ sở cách ly tại thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân.

Dự kiến ngày 15-9, UBND tỉnh Bình Thuận sau khi liên lạc với UBND các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ lo phương tiện đưa số bà con này về quê và lo tất cả chi phí, ăn uống dọc đường.



Được biết, nhà xe Minh Nghĩa (Tuy Phong, Bình Thuận) sẽ là đơn vị tài trợ xe 41 chỗ để đưa số bà con này về quê và trong tháng 8-2021, nhà xe này cũng đã ủng hộ 28 chuyến xe 0 đồng đưa người Bình Thuận từ TPHCM về quê tránh dịch.