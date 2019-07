Khó xử lý người hút thuốc lá làm cháy 1 ha rừng

Ngày 3-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 13 vụ cháy rừng, tổng diện tích bị cháy 60 ha. Trong đó đất có rừng 31 ha, đất chưa có rừng 28 ha; diện tích rừng thiệt hại là 31 ha.



Người dân cùng lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa cứu rừng.

Tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 5.700 lượt người tham gia chữa cháy . Phương tiện chữa cháy chủ yếu là dụng cụ thủ công kết hợp với máy cưa xăng, máy thổi gió, máy cắt thực bì. Phương tiện hiện đại chuyên dùng có xe cứu hỏa nhưng cơ bản không sử dụng được, bởi vì cháy rừng trên cao phương tiện xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Đồng thời, không có nguồn nước để tiếp nước chữa cháy..

Các vụ cháy thường xảy ra vào ban đêm, nên rất khó khăn trong công tác cứu chữa, trong quá trình chữa cháy cơ bản đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng chữa cháy.

Nguyên nhân các vụ cháy đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong đó có một vụ đã tìm được thủ phạm do hút thuốc vô ý gây cháy rừng; có ba vụ cháy do cháy lan, hai vụ cháy do cháy bùng phát trở lại; còn năm vụ cháy chưa điều tra được nguyên nhân.

Được biết, người hút thuốc vô ý gây cháy rừng là anh Nguyễn Đình Trường (ở xóm 7, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Sự việc xảy ra vào trưa 12-6, anh Trường đi vệ sinh gần rừng ở xã Nam Tân, rồi anh hút thuốc vứt tàn thuốc xuống lửa bùng lên cháy lan sang cả khu rừng.

Thời điểm đó, có hai người dân phát hiện lửa cháy rừng đã vừa chữa cháy vừa gọi người lên dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió Lào thổi mạnh khiến công tác dập lửa cứu rừng gặp khó khăn. Cho đến 15 giờ chiều, cơ quan chức năng mới dập tắt được vụ cháy rừng. Nhưng hậu quả khoảng 1 ha rừng bị cháy rụi.



Những cánh rừng ở Nam Đàn bị cháy gần đường điện cao thế.

Chiều 3- 7, ông Nguyễn Trọng Kiểm, Phó chủ tịch UBND xã Nam Tân cho biết: “Dù phát hiện anh Trường là người hút thuốc lá gây cháy rừng trên địa bàn xã nhưng khó xử lý bởi anh Trường có hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh Trường bị thiểu năng, đầu óc không thật sự tỉnh táo, đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Chúng tôi họp bàn thấy anh Trường đang là người hưởng trợ cấp xã hội, nếu có phạt hành chính thì anh cũng không có tiền để nộp phạt”.

Ông Đào Văn Quang- Chủ tịch UBND xã Nam Tân cho biết thêm, bố anh Trường từng tham gia kháng chiến chống Mỹ bị nhiễm chất độc da cam nên anh bị ảnh hưởng di chứng chất độc da cam.

Được biết, anh Trường đã lập gia đình và đã có một đứa con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.