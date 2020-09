Khoe ‘trước làm cán bộ mà ăn trộm’, bị công an mời làm việc

Ngày 10-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã mời NTHT. (34 tuổi, trú tại xã Trung Phúc Cường) lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Công an xã Trung Phúc Cường làm việc với NTHT. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 8-9, T. lên Facebook cá nhân đăng ảnh chân kèm status “Trước làm cán bộ mà ăn trộm nên nó đuổi việc nay sang đi buôn”.

Qua xác minh, T. chưa từng làm cán bộ công chức, chỉ bán hàng online…

Việc T. mạo nhận là “trước làm cán bộ mà ăn trộm”, ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ, công chức nên Công an xã Trung Phúc Cường đã mời T. lên làm việc.

Tại buổi làm việc, người này thừa nhận bản thân chưa ngày nào làm cán bộ và thông tin trạng thái đăng trên Facebook là sai sự thật.

Công an xã Trung Phúc Cường đã nhắc nhở, yêu cầu T. chỉnh sửa nội dung bài viết đã đăng tải trên Facebook. Chị T. được tuyên truyền về Luật An ninh mạng, Luật cán bộ công chức và hứa không tiếp tục vi phạm.