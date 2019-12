Khơi thông mọi nguồn lực, tạo bứt phá

Ý KIẾN BỘ TRƯỞNG Bộ trưởng LĐ-TB&XH ĐÀO NGỌC DUNG: Năm 2020: Chống đánh cắp nhân lực bất hợp pháp

Bộ trưởng LĐ-TB&XH ĐÀO NGỌC DUNG Bộ trưởng LĐ-TB&XH Hiện nay, nguồn nhân lực của Việt Nam nhiều nhưng cũng rẻ nhất. Đây không phải là ưu thế vượt trội để chúng ta thu hút đầu tư. Việt Nam trong tương lai nếu muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thì cần quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, giàu hàm lượng chất xám.

Trong năm 2020 cần quản lý chặt dân cư, phòng chống tội phạm tổ chức môi giới đưa người lao động ra nước ngoài và di cư bất hợp pháp. Năm 2020, ta cần có các chính sách để đối phó với việc nới lỏng visa của một số nước. Vừa qua, có một số nước sau khi nới lỏng cấp visa du lịch, người đi du lịch qua đó được tuyển dụng thành người lao động luôn. Đây là cách “đánh cắp nhân lực một cách hợp pháp”. Trong quý I-2020, nhiều khả năng có những quốc gia do áp lực của già hóa dân số sẽ tìm mọi cách để đánh cắp nhân lực một cách hợp pháp bằng cách này. Do đó, nếu ta không có chính sách đối phó hiệu quả thì sẽ mất nhân lực một cách ồ ạt. Bộ trưởng Công an, Đại tướng TÔ LÂM:

Cần thực hiện chính quy công an xã

Bộ trưởng Công an, Đại tướng TÔ LÂM Bộ trưởng Công an, Đại tướng Năm 2019, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành để đạt mục tiêu kéo giảm tội phạm 7,39%, tương ứng 7.500 vụ. Con số này dù khiêm tốn nhưng có ý nghĩa rất lớn, giúp 7.500 gia đình không có tội phạm và 15.000 người không vào tù (trung bình một vụ án có hai tội phạm), tương ứng với kéo giảm năm trại giam.

Vi phạm giao thông hiện nay rất phổ biến, tràn lan. Nếu cứ vi phạm như vậy thì khó kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững… Do đó cần xây dựng luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông để có cách thức quản lý bền vững. Năm 2020, cần thực hiện chính quy trong công an xã. Hiện các địa phương đã triển khai rất thành công, các tỉnh đều có nghị quyết triển khai. Mục tiêu của việc này là nhằm kéo giảm tội phạm, bám sát cơ sở, ngăn ngừa, xóa bỏ những mâu thuẫn trong từng thôn, xóm, tổ dân cư để không xảy ra tội phạm. Bộ trưởng Nội vụ LÊ VĨNH TÂN:

Cần sớm thực hiện cải cách tiền lương

Bộ trưởng Nội vụ LÊ VĨNH TÂN Bộ trưởng Nội vụ Trong năm 2019, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ việc sắp xếp tổ chức bộ máy toàn diện và đồng bộ. Đến nay, đối với cấp xã, theo quy định tại Nghị định 34, công chức xã bình quân mỗi xã là hai người; những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi xã 8-10 người, số lượng này giảm hàng ngàn người trong năm 2020.

Đến nay, việc sắp xếp xã, huyện cơ bản hoàn thành. Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của 41/45 tỉnh về sắp xếp lại huyện, xã. Kỳ họp vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 21 tỉnh. Kỳ họp Ủy ban Thường vụ tới đây sẽ trình tiếp 20 tỉnh còn lại. Sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, trong 60 ngày đề nghị các địa phương chỉ đạo quyết liệt sắp xếp bộ máy. Về việc tăng lương, thực hiện chính sách tiền lương năm 2021, Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng ban đã có kết luận, tôi đề nghị các bộ, ngành địa phương tranh thủ làm sớm để trình Ban bí thư cho ý kiến vào quý I-2020 này. Sau khi Ban bí thư, Bộ Chính trị cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết, Chính phủ ra nghị định, các bộ mới có thông tư hướng dẫn. Cố gắng đến năm 2021 phải xong thể chế để thực hiện cải cách tiền lương. Rất mừng là bộ trưởng Tài chính có thông tin là sẽ có 38.000 tỉ đồng để thực hiện cải cách tiền lương. Đã có tiền rồi mà thực hiện không xong thể chế thì cũng không thực hiện được. Năm 2020 chuẩn bị toàn diện cho cải cách tiền lương nên một núi công việc cần phải làm, nếu không quyết liệt khó mà cải cách tiền lương được vào năm 2021. ĐỨC MINH lược ghi