Khởi tố giám đốc DN gọi giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Ngày 26-5, VKSND thành phố Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) về tội gây rối trật tự công cộng.

Được biết, Nguyễn Tấn Lương là giám đốc của một công ty chuyên về các lĩnh vực xây dựng, đất đai. Ông này còn là đại biểu HĐND phường Thống Nhất, TP Biên Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi bắt ông Lương, căn cứ theo các quy định pháp luật, công an đã có báo cáo về dấu hiệu vi phạm pháp luật của đại biểu HĐND Nguyễn Tấn Lương.

Từ cơ sở này, Thành ủy TP Biên Hòa xem xét và có ý kiến để Thường trực HĐND phường Thống Nhất họp và có quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Lương.



Lương bị khởi tố khi gọi Giang "36" vây xe chở công an Đồng Nai. Ảnh: CTV

Ngoài ra, đến nay cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Ngô Đình Giang (thường gọi là Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi Tuấn “nhóc”, ngụ huyện Định Quán) và Mai Văn Căn (ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) về tội gây rối trật tự công cộng. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau khi tạm đình chỉ tư cách đại biểu của ông Lương, công an đã thực hiện việc khám xét nhà, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Trong đó có nhiều tài liệu thể hiện việc ông Lương là nhà thầu của nhiều công trình tại TP Biên Hòa, như dự án cải tạo bờ kè, nâng cấp trụ sở công an phường…

Như tin đã đưa tin, trưa 12-6, Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường cùng với ông Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa; nguyên Trưởng phòng CSGT Đồng Nai, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ TP Biên Hòa, đã nghỉ hưu) và ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán) cùng ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Sau khi nhậu, Hiền có nôn vào quần của ông Nguyễn Tấn Lương dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, nhóm của Hiền có làm cho Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk), người đi cùng nhóm của Lương bị thương. Sau đó, hai cán bộ công an cùng với ông Hiền và ông Hùng lên ô tô rời khỏi quán nhậu. Tuy nhiên, Lương đã gọi điện thoại cho Giang “36” đến giải quyết. Giang sau đó gọi thêm nhóm giang hồ đến chặn xe của hai cán bộ trên ngay giữa đường. Vụ việc đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi, gây ách tắc giao thông.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết đến nay công an đã xác định có khoảng 10 người tham gia vụ chặn xe gây rối tại khu vực xã Hiệp Hòa và đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người khác.

Trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây công an trong ô tô ở Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và Trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội Phó Đội Cảnh sát 113, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai). Hai người này bị tạm đình chỉ để xác minh làm rõ nội dung vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và của ngành công an.