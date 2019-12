Ngày 26-12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trương Đình Bình (41 tuổi, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều tối 20-12, Bình chạy đi nhậu cùng bạn, rồi khi trở về Bình còn mua thêm rượu về nhà để uống một mình. Chị TThH (vợ của Bình) dọn cơm, ốc ra cùng con trai ngồi ăn. Sau khi ăn tối xong, hai mẹ con chị H. đi ngủ. Còn Bình uống rượu, kiểm tra mâm không thấy vợ con để cơm canh cho mình.

Bình lấy nước đun sôi để pha mì tôm ăn nhưng vì bực tức vợ không để phần cơm nên đã đi đến đánh vợ bằng ghế nhựa, hắt đĩa vỏ ốc lên người vợ… Chưa dừng lại ở đó, Bình còn lấy ấm nước sôi đổ lên mặt vợ.

Chị H. bị bỏng nặng, phải vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Chị H. được đưa ra Trạm Y tế xã Đông Sơn sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện điều trị vết bỏng. Kết quả giám định, chị H. bị bỏng 30%.