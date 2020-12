Khởi tố người phụ nữ giết cháu người tình để cướp tài sản

Ngày 19-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) về hai tội giết người và cướp tài sản.



Bị can Lê Thị Chanh.

Chanh chính là hung thủ đã giết bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong để cướp tài sản vào đêm ngày 30/11. Theo kết quả điều tra, Chanh có mối quan hệ tình cảm với cậu nạn nhân.

Trong quá trình từ TPHCM về thị trấn Phan Rí Cửa chơi, Chanh thấy trên người bà Lan có đeo nhiều nữ trang bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý định của mình, ngày 28-11, Chanh giả vờ nói với người tình là đã lên xe về Thừa Thiên - Huế để chăm mẹ bệnh nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ ngày 28-11 đến ngày 30-11, Chanh vẫn ở thị trấn Phan Rí Cửa.

Đến đêm 30-11, Chanh lẻn vào nhà bà Lan dùng chày đánh nạn nhân ngất rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Chanh đã dùng vỏ gối lau dấu vết tại hiện trường và cướp đi số tài sản gồm: 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18k, 1 sợi dây chuyền 1,6 chỉ vàng 18k, 1 chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24k, 1 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng 18k, 7 chiếc vòng đeo tay nặng 4 chỉ vàng 18k.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên ngày 2/-2, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng ban. Đến 23 giờ ngày 12-12, các trinh sát đã bắt giữ Lê Thị Chanh khi Chanh đang trốn tại một khách sạn ở khu Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.



Di lý Lê Thị Chanh từ TPHCM về Bình Thuận.

Cơ quan công an cũng thu được toàn bộ tang vật của vụ án. Được biết Chanh là người rất nghiện bài bạc. Tại thời điểm công an bắt giữ trong túi xách của Chanh còn có 1 con dao. Chanh khai nhận, con dao để chuẩn bị chờ cuối tuần khi khách ra vào đông sẽ ra tay giết lễ tân, chiếm đoạt tiền của khách sạn.

Rất may, khi đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì lực lượng Công an Bình Thuận và Công an TPHCM đã phối hợp bắt giữ, ngăn chặn kịp thời một tội ác tiếp theo của hung thủ thì bị bắt.

Giám đốc Công an Bình Thuận cũng đã thưởng nóng cho Ban chuyên án do đã nỗ lực, xuất sắc điều tra phá án trong thời gian ngắn dù là án mờ, án truy xét.