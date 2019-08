Khởi tố tài xế đi du lịch bằng xe 7 chỗ tông chết 3 trẻ em

Ngày 3- 8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Hiện trường vụ tai nạn đau lòng.

Bị can Tùng là người điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS đăng ký ở Hà Nội, 30E – 413.82, tông vào xe đạp điện khiến ba trẻ em ở Hà Tĩnh tử vong. Tùng điều khiển xe hơi không giữ khoảng cách an toàn và không làm chủ được tốc độ. Công an đã test nồng độ cồn cho thấy Tùng âm tính với nồng độ cồn.

Như đã đưa tin, đêm 9-7, trên trục đường xã Cẩm Huy- Cẩm Yên (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) giữa xe ô tô con và xe đạp điện khiến ba trẻ em tử vong.

Vào thời điểm nêu trên, ba trẻ em gồm em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), em Nguyễn Thị H. (12 tuổi), Trần Hữu Đ. (4 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên) đi trên một chiếc xe đạp điện từ thị trấn Cẩm Xuyên về xã Cẩm Huy. Khi đi đến thôn 5, xã Cẩm Huy thì bị xe ô tô con BKS 30E – 413.82 tông trúng.

Cú tông mạnh, khiến xe đạp điện mắc kẹt dưới gầm xe ô tô con, cả ba trẻ em tử vong tại chỗ.Trong đêm, khi nhận được tin vụ tai nạn, người thân ba em đến hiện trường gào khóc, có người ngất xỉu.

Cả ba em Nguyễn Thị D., Nguyễn Thị H., Trần Hữu Đ., đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bố, mẹ đi làm ăn ở miền Nam. Các em ở nhà với bà ở xã Cẩm Nam.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an xác định Tùng là người cầm lái chiếc xe 30E – 413.82.

Được biết, Tùng lái xe trong khi chở một số người đi du lịch rồi gây tai nạn.