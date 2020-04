Khởi tố thanh niên đi cách ly dùng dao đâm người khác

Ngày 19-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm gia đối với Lê Duy Điệp (26 tuổi, trú thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.



Bị can Lê Duy Điệp. Ảnh: CA

Điệp từ Thái Lan trở về và được đưa đến Trường Mầm non xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để cách ly tập trung phòng, chống dịch COVD-19.

Sáng 15-4, anh Dương Văn N. (34 tuổi, trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) - đang cách ly tập trung cùng phòng với Điệp bị Điệp dùng dao tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy khoảng 7 giờ 30 phút sáng 15-4, khi Điệp dậy ăn sáng cùng với năm người đang cùng cách ly tại phòng thì anh N. nhắc nhở Điệp đi đổ rác giữ vệ sinh chung trong khu cách ly. Điệp và anh N. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau và được mọi người trong phòng can ngăn.

Sau đó, Điệp chạy ra phía hành lang sau phòng 5A lấy chiếc dao gọt hoa quả đi về phía anh N. Thấy vậy mọi người đứng ra can ngăn và đẩy Điệp ra nhưng Điệp vẫn chạy về phía anh N. rồi cầm dao tấn công làm anh N. bị thương tích ở đùi, khiến anh bị ngã xuống. Không dừng lại ở đó, Điệp tiếp tục dùng dao tấn công hai lần tiếp vào lưng anh N. khiến anh nguy kịch.

Lực lượng chức năng làm việc tại khu cách ly đã kịp thời bắt giữ Điệp và đưa anh N. đi cấp cứu. Kết quả giám định, anh N. bị thương tích 19%.

Kết quả xét nghiệm, anh N. và Điệp đều âm tính với COVID-19.