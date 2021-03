Khởi tố thanh niên đi xe máy điện tông chết cụ bà rồi bỏ trốn

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Bá Anh Tuấn (20 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng 6-3, bà Dương Thị Thìn (72 tuổi, trú thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) đang đi bộ trên đường quốc gia ven biển (đoạn qua xã Cổ Đạm) thì bị xe máy điện tông trúng.

Cú tông mạnh khiến bà Thìn ngã xuống đường, bị thương rất nặng. Người dân phát hiện bà Thìn bị thương nằm trên đường, đã gọi xe cứu thương đưa bà đến bệnh viện huyện cấp cứu.

Bà Thìn được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (TP Vinh, Nghệ An) tiếp tục cấp cứu, nhưng do bị chấn thương quá nặng bà đã tử vong sau đó. Kẻ gây tai nạn không dừng xe cứu bà Thìn mà tăng tốc bỏ chạy.



Chiếc xe máy điện do Tuấn điều khiển, gây tai nạn rồi chạy trốn. Ảnh: CA.

Đội Điều tra tổng hợp đã phối hợp Đội CSGT, Công an xã Cổ Đạm, Công an xã Xuân Yên, Công an xã Xuân Thành, Công an xã Xuân Mỹ (Công an huyện Nghi Xuân) cùng triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệm vị, công an đã tìm ra Tuấn là người điều khiển xe máy điện mang BKS 38MĐ1-821.51 gây ra vụ tai nạn nêu trên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.