Khởi tố thêm 7 cựu cán bộ lãnh đạo tại Đà Nẵng

Ngày 18-3, tại Đà Nẵng, ngoài việc khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (Điều 219 BLHS năm 2015) và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (Điều 229 BLHS năm 2015), Cơ quan CSĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với sáu bị can khác.



Cơ quan công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: TV.



Họ nguyên là lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp tại Đà Nẵng, bị khởi tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại Điều 229 BLHS năm 2015.

Cụ thể, đó là ông Phan Xuân Ít (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng); bà Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng); ông Nguyễn Thanh Sang (nguyên Phó giám đốc và nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng); ông Lê Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng); ông Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng); ông Phan Minh Cương (nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng 79). Trong đó, ông Cương bị khởi tố bắt tạm giam.

Những cựu cán bộ và doanh nghiệp bị khởi tố đều liên quan đến vụ án của ông Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tới khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn , cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại số 85 Hoàng Kế Viêm, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Cùng lúc, công an khám xét nhà ông Nguyễn Đình Thống, cựu Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng.