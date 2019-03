Khởi tố vợ chồng chủ xe 'dù' đánh nữ hành khách bên đường

Chiều 24-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh (47 tuổi) và Phạm Thị Thu Hiền (37 tuổi, vợ của Lĩnh) về tội cố ý gây thương tích.



Chiếc xe dù "nhái" xe buýt và hành khách - chị Hoài bị đánh.

Vợ chồng Lĩnh, Hiền cùng trú khối phố 2, phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Theo cơ quan công an, khoảng 14 giờ 20 phút chiều 11- 3, chị Võ Thị Hoài (27 tuổi, trú xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt xe khách dán nhãn giống xe buýt mang BKS 38B – 011.16 do Lĩnh điều khiển từ TP. Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh.

Khi xe đi đến địa phận xã Thạch Bình (TP.Hà Tĩnh) do gặp chướng ngại vật nên Lĩnh lạng lách, đánh lái vượt lên làm chiếc xe chạy sát mép đường và nghiêng về một bên. Sự việc trên khiến hành khách trên xe chao đảo, bản thân chị Hoài bị văng ra khỏi ghế.



Phan Văn Lĩnh.

Một số hành khách lên tiếng yêu cầu tài xế chạy chậm lại, để đảm bảo tính mạng cho mọi người. Chị Hoài có nói: “Bác chạy chậm chậm, mần chi mà hoảng lắm rứa”.



Lúc đó, Lĩnh, Hiền thay vì nghe lời khuyên của mọi người thì lời qua tiếng lại với hành khách. Khi xe chạy theo quốc lộ 1A vào đến thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), chị Hoài cảm thấy nguy hiểm nên đề nghị tài xế mở cửa xuống xe. Sau khi xuống xe, chị Hoài nghĩ chiếc xe chạy ẩu đó là của Công ty xe buýt Hà Tĩnh nên đã dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe nhằm phản ánh lên đường dây nóng của công ty xe buýt.



Công an huyện Cẩm Xuyên đọc quyết định khởi tố Phạm Thị Thu Hiền. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Lĩnh nhìn vào kính chiếu hậu thấy chị Hoài chụp ảnh nên nói với Hiền xuống xe xem. Hiền quan sát rồi liền xuống xe, xông vào có lời nói đe dọa. Hiền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại của chị Hoài nhưng không được. Sau đó Hiền dùng tay giật tóc chị Hoài kéo về phía sau rồi bẻ tay để lấy chiếc điện thoại của Hoài.

Cùng lúc này, Lĩnh xuống xe đi về phía hai người trên. Hiền và chị Hoài giằng co nhau, bị đau nên Hiền dùng tay tát ba đến bốn tát vào mặt của chị Hoài. Lúc này, Lĩnh cũng xông vào vừa nói: “Mi chụp ảnh mần chi” vừa dùng tay đấm hai đấm vào mặt của chị Hoài. Chị Hoài kêu những người xung quanh báo công an. Thấy sự việc trên, hai nam thanh niên đi trên xe buýt xuống can ngăn. Lĩnh nói với Hoài: "Mi gọi công an đi, gọi đến đây đi". Hoài đưa điện thoại lên để gọi thì Lĩnh đưa tay lên giật chiếc điện thoại trên nhưng chị Hoài tránh được nên Lĩnh và Hiền lên xe. Chị Hoài chạy ra trước đầu chiếc xe buýt để chặn lại nhưng thấy Lĩnh rú ga nên chị Hoài chạy lên vỉa hè. Lĩnh điều khiển xe bỏ đi khỏi hiện trường.



Sau đó, chị Hoài đưa hình ảnh và thông tin “xe buýt chạy ẩu” lên Facebook cá nhân. Công an huyện Cẩm Xuyên cũng nhận được tin báo, nhanh chóng vào cuộc điều tra cho thấy vợ chồng Lĩnh, Hiền dùng vũ lực đánh phụ nữ nơi khu vực công cộng.