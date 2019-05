Khởi tố vụ án tài xế ép xe khiến đại úy CSGT hy sinh

Ngày 7-5, theo tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT), CQĐT đã khởi tố vụ án giết người để điều tra Huỳnh Văn Chủng (49 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM).

Chủng lái ô tô gây va chạm giao thông trên QL51, sau đó dùng rìu tấn công người đi đường, đâm xe vào lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, khiến đại úy Chu Quang Sáng- phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh BR-VT hy sinh vào ngày 17-4 vừa qua.





Hồ sơ xin cấp lại GPLX của Chủng có giấy khám sức khỏe nghi là giả mạo.

Qua điều tra ban đầu xác định, sáng 17-4, Chủng lái xe biển số 51C-952.29 trên QL51 hướng từ Đồng Nai về BR-VT. Sau khi có va chạm với một xe máy ở khu vực huyện Long Thành, Đồng Nai, Chủng vẫn chạy về hướng Bà Rịa- Vũng Tàu. Khi đến khu vực giao lộ KCN Mỹ Xuân A, QL51 xe của Chủng vượt trái va quẹt nhẹ vào đầu xe bồn do anh Nguyễn Công Hoan (ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) điều khiển. Lúc này, một số người dân đi xe máy chạy tới nói với anh Hoan là xe của Chủng gây tai nạn trước đó rồi bỏ chạy nên phải đuổi theo, chặn giữ lại.

Anh Hoan lái xe bồn đuổi theo đến đoạn giao lộ KCN Mỹ Xuân A2, QL51 (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thì thấy xe của Chủng dừng bên đường. Anh Hoan xuống xe cùng người dân đến bắt giữ thì bị Chủng lấy một cây rìu sắt dài xông vào chém anh Hoan bị thương, tấn công những người vây bắt rồi lái xe bỏ chạy về hướng Vũng Tàu với tốc độ cao.

Khi Chủng chạy đến đoạn giao lộ vào KCN Phú Mỹ thì tổ tuần tra giao thông của PC08 đang làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng xe nhưng Chủng tiếp tục lái xe bỏ chạy. Lúc này, một số người dân và anh Hoan vừa tới và trình báo sự việc.

Đại úy Chu Quang Sáng và chiến sĩ CSCĐ Lê Văn Toàn điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Chủng vẫn bỏ chạy vượt đèn đỏ. Khi đến đoạn ngã ba Cái Mép, QL51, xe của CSGT vượt lên trước ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Chủng lái xe của mình ép và đâm vào phía sau xe CSGT khiến hai anh ngã văng xuống đường. Chủng tiếp tục bỏ chạy qua trạm thu phí và ngã ba Long Sơn khoảng 400m thì bị người dân và lực lượng CSGT bắt giữ. Đại úy Chu Quang Sáng sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã hy sinh chiều cùng ngày vì thương tích quá nặng.

Quá trình bị bắt giữ, Chủng có biểu hiện không bình thường. Gia đình Chủng sau đó đã giao nộp sổ theo dõi điều trị ngoại trú của bệnh viện tâm thần; giấy xác nhận của Bệnh viện Tâm thần TW2 chẩn đoán Chủng bị rối loạn phân liệt cảm xúc, có điều trị tại BV.

Tuy nhiên, Chủng cũng mới được cấp lại GPLX hạng C tháng 11-2018 vừa qua.

Theo Cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố vụ án, CQĐT đã ra các quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Huỳnh Văn Chủng. Qua làm việc bước đầu, có tài liệu, nhân chứng chứng minh dù Chủng là kỹ sư máy ở một công ty tư nhân nhưng có biểu hiện bệnh tâm thần, được đi khám và điều trị.

Ngoài ra liên quan đến GPLX mới được cấp lại của Chủng, CQĐT cũng đã làm việc với BV quận 6, TP.HCM để xác minh việc cấp giấy khám sức khỏe cho Chủng kèm vào hồ sơ. BV quận 6 đã trả lời giấy khám sức khỏe có dấu hiệu giả mạo vì các bác sĩ có tên trong giấy khám sức khỏe của Chủng đều không công tác tại BV quận 6 từ năm 2007 đến nay.

Đặc biệt, CQĐT cũng đã gửi hồ sơ và quyết định trưng cầu đến Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để đề nghị làm rõ quá trình cấp cứu, chẩn đoán, điều trị của các bác sĩ BV Bà Rịa- nơi tiếp nhận cấp cứu và phẫu thuật cho đại úy Chu Quang Sáng cho tới khi anh hy sinh.

Việc khởi tố vụ án giết người được Viện KSND tỉnh thống nhất. Bởi theo viện, qua đánh giá diễn biến sự việc cho thấy hành vi của Chủng ban đầu là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nhưng sau va chạm giao thông đã dùng rìu tấn công một người dân gây thương tích rồi bỏ chạy.

Khi bị lực lượng CSGT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu truy đuổi ra hiệu lệnh dừng xe Chủng đã không chấp hành mà phóng nhanh, chạy ẩu, chèn ép đâm vào xe của CSGT khiến một người tử vong, một người bị thương. Hành vi này mang yếu tố lỗi cố ý. Do đó xác định hành vi của Chủng có dấu hiệu tội giết người là có căn cứ.

Công an tỉnh BR-VT đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị Bộ Công an giải quyết chế độ cho đại úy Chu Quang Sáng. Sáng 4-5, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm gia đình và truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho đại úy Chu Quang Sáng vì đã dũng cảm quên mình trong truy bắt đối tượng nguy hiểm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội.