Theo Thủ tướng, ngay từ đầu, bên cạnh việc tham khảo, tham vấn các đánh giá từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều tổ chức khác nhau, chúng ta tham khảo chặt chẽ tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc nên “Việt Nam đã bình tĩnh, rất tỉnh táo trong nhìn nhận vấn đề và chuẩn bị sẵn sàng mọi khả năng từ rất sớm”.



“Đến nay, chúng ta chỉ có 16 ca mắc và đã điều trị hồi phục sức khỏe cho cả 16 người; 18 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm bệnh mới. Dịch ở Việt Nam không bị lan tràn, ít ảnh hưởng nhất, mặc dù chúng ta có biên giới dài và giao thương lớn với Trung Quốc” - Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, trong nhiều ngày qua, tại nhiều nước trên thế giới, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến mới phức tạp, số người mắc tăng nhanh, lan rộng sang nhiều nước. Thủ tướng yêu cầu “tuyệt đối không được chủ quan, do dự, tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch đã đề ra”.

Về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho biết do dịch COVID-19, tất cả nền kinh tế lớn của thế giới đều bị ảnh hưởng. Doanh thu hàng không toàn cầu được dự báo là thiệt hại khoảng 30 tỉ USD; du lịch thiệt hại khoảng 80 tỉ USD. Tâm lý bi quan khiến tất cả thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh. USD tăng giá mạnh (đã tăng 4% kể từ đầu năm); giá vàng tăng cao nhất trong bảy năm qua; giá dầu thế giới đã giảm thấp, có thời điểm xuống dưới 50 USD/thùng.

Đối với Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định dịch bệnh COVID-19 có tác động trước hết đến hàng không, du lịch, dịch vụ, tiếp đến là thương mại, đầu tư, đặc biệt là gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất.

Về tình hình tháng 2, theo Thủ tướng, tuy bị ảnh hưởng nhiều mặt nhưng cơ bản chúng ta giữ ổn định. Xuất khẩu vẫn tăng. Nhập siêu nằm trong tầm kiểm soát. Xuất khẩu ước đạt 36,9 tỉ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Nhập siêu khoảng 176 triệu USD. Nông nghiệp vẫn được duy trì ổn định, dịch bệnh dần được kiểm soát. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký tiếp tục đạt mức cao so với cùng kỳ. Các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Nhìn tổng quát, dưới tác động của dịch COVID-19, nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn, bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là ngành hàng không, du lịch, vận tải. “Chúng ta thấy có những khách sạn gần như đóng cửa, nhiều khu du lịch vắng người” - Thủ tướng nói và cho rằng không thể vì doanh thu mở cửa đón khách du lịch tràn lan để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Tốc độ tăng của nhiều ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó có ngành chế biến, chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa, nhập khẩu nguyên vật liệu, nhiều doanh nghiệp đối mặt nguy cơ thiếu nguyên liệu, sự đứt gãy chuỗi cung ứng… Hai tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, khoảng 7,38%, còn sáu bộ, cơ quan trung ương và chín địa phương chưa phân bổ hết vốn kế hoạch.

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ góp ý về chỉ thị của Thủ tướng (sẽ ban hành) về các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. “Sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. Chính phủ thấu hiểu điều này, các ngành, các cấp phải thấu hiểu điều này để có biện pháp chỉ đạo sát hơn” - Thủ tướng nói.