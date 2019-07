Không có chuyện học sinh lớp 8 bị bắt cóc ở Cà Mau

Liên quan đến tin “Học sinh lớp 8 nghi thoát khỏi bàn tay bọn buôn người”đăng trên PLO ngày 6-5, Công an tỉnh Cà Mau cho hay không có chuyện em này bị bắt cóc.



Kết quả xác minh của Công an huyện Cái Nước, Cà Mau ghi nhận: Em nữ sinh đó đã bỏ nhà đi và đã dựng chuyện “bị bắt cóc” vì lo sợ gia đình sẽ la mắng.

Trước đó, trưa 1-5, Phan Thu Ng. (13 tuổi), ngụ tại thị trấn Nông Cống (Nông Cống, Thanh Hoá) đi xe đạp khỏi nhà rồi sau đó gia đình không liên lạc được.

Nhận được tin báo của gia đình, Công an huyện Nông Cống xác minh, trích xuất nhiều camera, phát hiện nữ sinh đón xe đến Hà Nội vào 17g cùng ngày.

Trong khi Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP. Hà Nội đang tiến hành xác minh thì chiều 5-5, gia đình nhận tin là cháu Ng. bị bắt cóc, đang ở xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau).

Tiếp nhận thông tin, Công an Cà Mau đã phối hợp với Công an huyện làm rõ vụ việc. Theo biên bản ghi lời khai ngày 6-5 tại Công an huyện Cái Nước, chiều 1-5, Ng. đi xe đạp ra khỏi nhà rồi bỏ xe ở thị trấn Nông Cống, đón xe buýt ra Hà Nội. Sau đó, Ng. xin xe đi nhờ vào trong miền Nam. Sau nhiều lần xin đi nhờ, ngày 5-5 Ng. đến Cà Mau.

Tại Cà Mau, Ng. đi bộ đến một nhà dân ở xã Phú Hưng, huyện Cái Nước xin gọi nhờ điện thoại để báo tin cho cha là bị “bắt cóc”. Tại đây, một người dân đã đưa Ng. đến Công an xã Phú Hưng trình bày sự việc và công an xã đã đưa em đến Công an huyện làm việc.

Biên bản ghi lời khai của công an huyện ghi nhận lời khai của Ng. như sau: Những lần làm việc trước cháu sợ gia đình la rầy nên cháu mới trình bày là bị bắt cóc để không bị la. Hôm nay cháu trình bày lại là do cháu buồn phiền chuyện gia đình nên cháu mới bỏ nhà đi chơi chứ không bị bắt cóc và lần trình bày này là đúng.

Cha của Ng. cũng khai với công an huyện là “Ng. đã dựa vào truyện tranh mà đặt ra câu chuyện vì Ng. mê truyện tranh...”.