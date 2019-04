Theo ông, do ngành ngân hàng liên quan đến tiền bạc nên cơ quan này lắp thêm tấm kính và chừa vài lỗ nhỏ để giao tiếp, đảm bảo an toàn trong giao dịch giữa nhân viên và khách hàng. Hoặc ở một số cơ quan công an, do từng có sự tấn công nên mới dựng tấm kính để bảo vệ cán bộ phía trong, bảo vệ hồ sơ. Vì vậy, khi xây dựng hay sửa chữa thì các cơ quan hành chính cũng làm theo mô hình như thế.



Chủ tịch UBND phường 4, quận Tân Bình cho biết thêm: Trước khi tiến hành việc này, ông đã tìm hiểu thì thấy không có quy định nào trong vấn đề tiếp dân mà phải có tấm kính thế này. Chính vì không thấy có rào cản nên ông đã mạnh dạn tháo bỏ. Từ đó thấy thuận lợi cho giao dịch của người dân hơn.

“Thực sự hiện nay trong các quy định chưa có quy chuẩn về tiếp dân, ngay quy chuẩn ứng xử tiếp dân TP.HCM mới ban hành thì cũng không nói về vấn đề tấm kính này, mà việc lắp hay bỏ nó thì phường hoàn toàn có quyền tự làm, tự lựa chọn cách gần dân hơn hay xa rời, tạo khoảng cách với người dân” - ông Nguyễn Trung Sơn phân tích.

Nói thêm về việc này, ông Sơn cho hay khi về quản lý phường, thấy người dân làm hồ sơ, giao tiếp rất bất tiện. Trên thực tế, có nhiều trường hợp người dân bực bội về không gian giao tiếp, trao đổi với cán bộ có nhiều hiểu lầm nên đòi gặp lãnh đạo.

“Khi ở phường 4, tôi là chủ tịch phường nhưng khi đến cơ quan khác, tôi cũng là công dân bình thường, ngồi vị trí người dân mới thấy thật sự bất tiện. Có nơi họ làm tấm kính phía trên, phía dưới vẫn có một không gian hẹp nói chuyện, có nơi thì bịt kính kín hết, chỉ chừa vài cái lỗ nhỏ để nói… Dù cách nào thì cũng nên bỏ rào cản này đi” - ông Sơn trải lòng.

Từ đầu năm 2017, khi đến UBND phường 4, người dân đã không còn thấy gò bó, chật hẹp hay bất kỳ kiêng dè nào vì tấm kính nữa.

Chủ tịch UBND phường 4 nhìn nhận: “Cái lợi nhất là người dân sẽ hài lòng hơn trong vấn đề giao tiếp với cán bộ. Khi họ ngồi chờ đợi sẽ không thấy quá nhàm chán, vì hiện nay khi giao dịch ở nhiều nơi như ngân hàng hay phòng vé máy bay đều có không gian như thế này. Thứ nữa, không còn tấm kính, người dân dễ dàng trải hồ sơ, tài liệu ra cùng cán bộ phân tích, hiệu quả giải quyết công việc cho dân sẽ cao hơn, làm việc thoải mái hơn… Vì dù gì đi chăng nữa người dân cũng muốn được cán bộ giải thích, hướng dẫn tận tình thì không gian trao đổi cũng phải thoải mái nhất. Làm như vậy vô hình trung cán bộ sẽ dành nhiều thời gian cho dân hơn… Chưa kể tạo không gian thoáng mát hơn, sóng điện thoại, Internet cũng mạnh hơn hẳn”.

“Người dân cũng giám sát được cán bộ, chủ tịch cũng giám sát được nét mặt, thái độ của cán bộ khi tiếp dân có cau có, quạu quọ hay không, quan sát được tâm lý của người dân… Nhiều cái lợi vô cùng. Chính bản thân tôi sau khi bỏ tấm kính cũng đã trực tiếp hỏi người dân, đa số đều rất hài lòng” - ông Sơn nói thêm.