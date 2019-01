Không dám ra đường vì bị web lạ đăng “nửa sự thật“

Chiều 31-1, cô gái Phạm Ngô Ánh Tâm, 19 tuổi, ngụ Bạc Liêu phản ảnh với phóng viên tình trạng bị các trang web đăng tin oan liên quan đến mua bán ma túy. "Em xem các trang web đăng tin em bị bắt vì tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy nhưng lại không có số điện thoại để phản hồi. Giờ em không dám ra đường và không biết phải làm sao để gỡ được những tin tức chưa đúng đó. Công an đã có văn bản nói rõ em không vi phạm pháp luật, nhưng em không thấy các trang này đăng lại cho rõ" - cô gái nói.



Tâm, bìa phải đang không dám ra đường vì bị mạng đăng đang bị bắt vì ma túy (Internet).

Kèm theo thông tin trên, Ánh Tâm gửi cho chúng tôi Quyết định trả tự do của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu.



Tâm đã được trả tự do vì không phạm tội từ ba ngày qua (CTV).

Theo Quyết định này, vào ngày 26-1-2019, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt một nhóm người phạm tội quả tang về việc tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có Phạm Ngô Ánh Tâm. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Công an Bạc Liêu cho rằng các hành vi của Tâm liên quan trong vụ án này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ra Quyết định trả tự do vào ngày hôm sau, ngày 27-1-2019.

Tuy nhiên, một số trang web đã đăng tin Tâm bị bắt cùng đồng bọn vì tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy mà không có những thông tin tiếp theo. Đặc biệt trong đó có trang Web Tintuc.vn của một công ty tư nhân về giải pháp công nghệ, ghi có giấy phép hoạt động do Sở TTTT cấp, không nêu rõ Sở này ở tỉnh nào. Và một trang Web có tên Tin tức 24h nhưng không có đề cơ quan chủ quản và không có cả số điện thoại, mà chỉ đề "trang web đang thử nghiệm".

Cô gái cho biết đã nhờ Luật sư tư vấn và sẽ gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu nhờ giúp đỡ.