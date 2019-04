Không ‘giơ cao đánh khẽ’ với cán bộ vi phạm

Sẽ công khai kết luận thanh tra tại Trung tâm báo chí TP Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sắp tới, khi ra mắt Trung tâm báo chí TP, Thanh tra TP sẽ chính thức công bố kết luận thanh tra những vụ việc lớn cho báo chí tại trung tâm này. Theo ông Phong, phần lớn các kết luận thanh tra không thuộc diện bí mật. Tuy nhiên, với những vụ việc nhạy cảm thì Thanh tra TP.HCM cần phối hợp để công bố thông tin cho hợp lý. Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT, cho biết trong thời qua do cách cung cấp thông tin “báo trước, báo sau” hay “báo to, báo nhỏ” dẫn đến tạo ra những hiệu ứng xã hội chưa tốt. Do đó, khi Trung tâm báo chí TP ra đời, Sở TT&TT đề nghị Thanh tra TP.HCM cần cung cấp thông tin tại nơi này để tránh sự xung đột thông tin.