Không tìm ra người làm giả nên khó xử lý

Thực tế có nhiều trường hợp công an đã khởi tố vụ án làm giả giấy tờ nhưng không tìm được bị can nên phải tạm đình chỉ. Lý do là khi được mời làm việc, người liên quan khai rằng do nhà, đất chưa có chủ quyền nên ủy quyền cho dịch vụ đi hợp thức hóa nhà, đất thay mình. Đến ngày hoàn tất hồ sơ, có chủ quyền ra công chứng thì mới phát hiện giả. Họ không biết ai làm giả giấy tờ.



Đặc biệt đối với giấy đăng ký ô tô, xe máy thì CCV, UBND phường chứng thực việc mua bán, sang tên... Khi người mua đến đội CSGT để làm thủ tục đăng ký thì CSGT phát hiện nên dừng việc đăng ký lại và chuyển cơ quan CSĐT khởi tố tội làm giả con dấu, tài liệu... nhưng gần như không tìm ra được người nào làm giả các giấy tờ đó. Người đi đăng ký xe khai mua xe giấy tay, không biết ai là chủ xe, không biết ai làm giả giấy tờ. Các quận, huyện rất nhiều trường hợp như vậy nhưng hầu như không xử lý được.



Căn cước công dân của bà N. bị công chứng viên phát hiện là giả.

Hiện có một vụ giấy tờ giả đang vướng như sau: Một công ty mua chiếc ô tô hiệu Zace của ông B. Ông B đã nhận ủy quyền toàn bộ từ bà C. Ông B ký hợp đồng tại công chứng bán xe cho công ty. Công ty đi đóng thuế trước bạ xe xong thì đến điểm đăng ký xe tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Công an TP.HCM (282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) nộp hồ sơ sang tên.

Tuy nhiên, mọi việc ách tắc do giấy đăng ký xe là giả. Ông B nói nhận ủy quyền tại công chứng hợp pháp. Còn bà C. trình bày giấy tờ xe ở trong xe, bà mua bán xong thì chuyển cho chủ mới, không thể biết là giấy tờ giả. Thực tế kiểm tra số khung, số máy trùng khớp với hồ sơ gốc nhưng do giấy đăng ký xe giả nên chưa thể làm thủ tục sang tên. Hai năm nay xe được lưu hành bằng giấy biên nhận của Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Ở huyện Củ Chi đang tiếp nhận, xử lý tin báo do Sở Tư pháp chuyển đến trường hợp một căn nhà mua bán hai lần.

Hành vi có dấu hiệu của tội lừa đảo, làm giả giấy tờ nếu thực tế chủ nhà cầm cố ngân hàng nhưng làm giả giấy tờ nhà để mua bán. Còn nếu chủ nhà vẫn ở trong nhà, hồ sơ chỉ có một bộ đem đi công chứng mua bán được coi như là bản chính.

Khi ra công chứng phát hiện giả, họ không biết ai làm giả thì không thể xử lý hình sự hay xử phạt gì được.