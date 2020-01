Khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế tới Trung Đông

“Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, ngày 8-1, Bộ Ngoại giao ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế tới các nước trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi xung đột, lưu ý các công dân đang có mặt tránh đến các khu vực mà nước sở tại đã khuyến cáo”.

Ngày 9-1, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói như trên.



Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao cũng đã công bố đường dây nóng bảo vệ công dân của các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực để công dân liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp.

Về khả năng Việt Nam với tư cách chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 1-2020, đưa vấn đề căng thẳng Mỹ - Iran ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng: Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tháng 1-2020, Việt Nam sẽ chủ trì các hoạt động trong Hội đồng Bảo an đã được các nước thành viên thông qua và sẽ tham vấn các nước về các vấn đề phát sinh.

Liên quan đến về các diễn biến căng thẳng gần đây giữa tàu Trung Quốc và Indonesia xung quanh quần đảo Natuna, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho hay:

“Mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển với các vùng biển được xác lập bởi UNCLOS, không làm phức tạp tình hình có đóng góp thiết thực, thúc đẩy việc duy trì hòa bình và hợp tác tại khu vực”.