Theo đó, gần đây nhằm hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao… được nhập cảnh, UBND tỉnh đã chấp thuận cho một số doanh nghiệp lập danh sách những người trên được vào Bình Thuận làm việc, gửi Bộ Công an xem xét, giải quyết.



Tuy nhiên, Bộ Công an cho biết qua công tác quản lý xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài… đã phát hiện nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong nước lập danh sách đề nghị duyệt, cấp thị thực nhập cảnh cho nhiều trường hợp không đúng.

Cụ thể, những người này không làm việc cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, không làm việc cho doanh nghiệp bảo lãnh, thậm chí có công ty bảo lãnh không có trụ sở và hoạt động thực tế.

Căn cứ đề nghị của Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị xem xét kỹ nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn mời, đón chuyên gia nước ngoài để tham mưu UBND tỉnh, bảo đảm phê duyệt chấp thuận cho người nước ngoài nhập cảnh đúng đối tượng theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo các lực lượng tại địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn triệt để tình trạng nêu trên.

• Tại cuộc họp UBND TP Đà Nẵng thường kỳ chiều 5-8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP, cho biết Bộ Công an vừa chỉ đạo giám đốc Công an TP Đà Nẵng giải trình về tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP.

“Mặc dù TP đã hết sức nỗ lực nhưng tình hình người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép và xu hướng đến Đà Nẵng ngày càng đông. Trong sáu vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố điều tra, có hai vụ người TQ nhập cảnh trái phép khai báo là muốn đi vào Đà Nẵng. Phê bình của Bộ Công an đối với Công an TP Đà Nẵng cũng có cái lý, chúng tôi chấp nhận” - tướng Viên nói.

Được biết hiện Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người TQ và một người Đài Loan. Số người này đang được cách ly theo quy định.