Kiểm soát liên tục, tài xế ma túy khó qua lọt

Từ ngày 15 đến 24-7, lực lượng CSGT các tỉnh, TP đã tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, xe tải, xe container và mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).



Ghi nhận nổi bật, trong những ngày qua, CSGT các tỉnh, thành đã tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng đỗ, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm…

TP.HCM: Kiểm tra hai, phát hiện một người vi phạm

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), từ ngày 15 đến 23-7, các tổ, đội thuộc PC08 đã tiến hành kiểm soát, ra lệnh dừng để kiểm tra hơn 8.000 phương tiện các loại. Qua đó đã phát hiện gần 4.900 phương tiện có vi phạm về ATGT đường bộ (trung bình kiểm tra hai người thì có một người vi phạm).

Trong các lỗi vi phạm, vi phạm về tốc độ chiếm số lượng rất cao (hơn 1.000/4.900 trường hợp); kế đến là lỗi đi sai phần đường quy định (hơn 870/4.900 trường hợp) và vi phạm về tránh, vượt (130/4.900 trường hợp)… Đáng lưu ý, các lỗi vi phạm trên đều rơi vào người điều khiển xe máy (trên 80%) và người đi xe máy có sử dụng rượu bia, có nồng độ cồn vượt mức cho phép (hơn 200 trường hợp, trong khi người lái xe khách, lái xe container không vi phạm lỗi này). Qua kiểm tra cũng đã phát hiện có hai người đi xe máy có sử dụng ma túy (các đối tượng khác là không).

Theo PC08, những ngày tới các tổ, đội sẽ tập trung vào các trường hợp người lái ô tô vi phạm về dừng, đậu không đúng nơi quy định. Hiện nay trên các tuyến đường cấm dừng, đỗ đã có gắn biển báo đầy đủ nhưng nhiều chủ xe cố tình vi phạm gây ùn tắc, hỗn loạn giao thông.

Cạnh đó, ghi nhận những ngày qua rất nhiều người dân, tài xế bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng kiểm tra nhiều hơn ở các khu vực trung tâm TP, nơi thường xảy ra tai nạn giao thông, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp vi phạm để giảm thiểu vi phạm giao thông, tai nạn giao thông.

Theo PC08, đơn vị ghi nhận những phản ánh, mong muốn trên của người dân và những ngày tới các đội CSGT sẽ tiếp tục bố trí lực lượng kiểm tra trên các trục đường trung tâm, các tuyến cửa ngõ ra vào TP và các tuyến huyết mạch lên xuống các cảng thuộc địa bàn quận 2, quận 7, quận 9 và Thủ Đức…







Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: Lê Thoa

Đà Nẵng: Hàng chục người vi phạm nồng độ cồn

Tính đến ngày 21-7, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt hơn 19.000 trường hợp với số tiền thu gần 14 tỉ đồng. So với thời gian trước liền kề, số trường hợp lập biên bản tăng hơn 3.500 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 2 tỉ đồng. Đồng thời, lực lượng này đã không phát hiện tài xế lái xe khách, xe container có sử dụng ma túy. Trong hơn 3.300 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có hàng chục người vi phạm nồng độ cồn.

Trong thời gian này, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 25 vụ, làm chết 13 người, bị thương 16 người. So với khoảng thời gian trước liền kề, giảm bốn người chết nhưng tăng 10 người bị thương và tăng năm vụ.

Đặc biệt, Phòng CSGT TP Đà Nẵng có một fanpage riêng trên Facebook để đăng tin tuyên truyền cũng như để người dân góp ý về ATGT. Trang này phát huy tác dụng khi người dân gửi về các hình ảnh phương tiện vi phạm và các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn để lực lượng chức năng khắc phục sớm.

Cần Thơ: Chặn kịp thời tài xế xài ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT và giám đốc Công an TP Cần Thơ, PC08 TP Cần Thơ đã mở đợt cao điểm tổng kiểm soát ô tô chở khách, xe tải, xe container và xe máy… Theo đó, PC08 Cần Thơ tập trung bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị trên tất cả tuyến quốc lộ trọng điểm như QL1, 91, 80, 61C. Đồng thời kết hợp công an cấp huyện kiểm soát ô tô khách, xe tải, xe container và xe máy trên các tuyến tỉnh, huyện lộ.

Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm như nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm...

Những ngày qua, PC08 Cần Thơ đã kiểm tra 206 phương tiện, phát hiện 23 trường hợp vi phạm và lập biên bản xử lý (11 ô tô chở khách, 12 xe máy)… với lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe…

Đáng chú ý, PC08 Cần Thơ đã phát hiện ô tô khách biển số 89B-012.46 lưu thông theo hướng từ Kiên Giang đi Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả tài xế Lưu Minh Tùng (46 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ phương tiện, số hành khách trên được bố trí sang phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Thực tế, trăm người lái xe sử dụng ma túy thì chỉ có mấy người cai nghiện thành công. Có người sau cai nghiện trở lại cầm lái, do áp lực công việc nên tái sử dụng ma túy để “lấy sức” lái xe xuyên đêm. Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM Với đề xuất tước bằng lái vĩnh viễn đối với tài xế nghiện ma túy, tôi nghĩ nên thận trọng, cho người ta cơ hội sửa sai. Nếu đã tước bằng có thời hạn một lần mà vẫn tái sử dụng chất ma túy, kích thích thì hãy tước vĩnh viễn bằng lái. Ông LÊ ĐỨC THÀNH, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thành Bưởi

Có mặt CSGT, dân chấp hành tốt hơn

Chiều 24-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM, cho rằng tình hình TTATGT trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực. “Bản thân tôi quan sát thấy lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát với mật độ dày hơn, thời gian kéo dài hơn nên đã có tác dụng làm cho người dân thấy CSGT trên đường thì chấp hành luật tốt hơn!” - ông Tường nói.

Cũng theo ông Tường, về vấn đề kiểm soát người lái xe có sử dụng ma túy, song song với kiểm tra trên đường của CSGT, hiện Ban ATGT có ba tổ công tác xuống các doanh nghiệp vận tải để kiểm tra, xử lý người lái, doanh nghiệp có sử dụng tài xế nghiện. “Các doanh nghiệp phải cam kết không sử dụng người lái có sử dụng ma túy. Doanh nghiệp phải kiểm tra, loại số người này ra chứ không thể nói người lái sử dụng ma túy là vấn đề xã hội!” - ông Tường nói.