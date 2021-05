Kiên Giang đi bầu cử đạt tỉ lệ 99,7%

Ngày 31-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang công bố tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri TP Phú Quốc đi bầu cử. Ảnh: CHÂU ANH Theo đánh giá, cuộc bầu cử tại Kiên Giang đã diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định pháp luật. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định, giao thông thông suốt, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh có 1.215.074 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,7%. Kết quả, Kiên Giang bầu đủ tám ĐBQH trong tổng số 13 người ứng cử, bầu đủ 60 đại biểu trong tổng số 103 người ứng cử. Tuy nhiên, trong đợt bầu cử Kiên Giang có năm đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, một đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định. UBBC các địa phương trên đã ban hành Nghị quyết ấn định ngày bầu thêm vào Chủ nhật, ngày 6-6 tới.