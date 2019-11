Kỷ niệm 90 thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Ngày 9-11, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10-11-1929 - 10-11-2019) và khánh thành Khu di tích lịch sử địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ).



Các đại biểu khánh thành Khu di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ Cần Thơ. Vào đêm 10-11-1929, tại căn chòi gần lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ được thành lập, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư.



Biểu diễn văn nghệ trước tượng phù điêu



Ủy viên Bộ Chính trị -Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thắp hương ở tượng phù điêu



Người dân tham quan nhà lưu niệm



Bia đá Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ tuyên truyền, vận động nâng cao giác ngộ cách mạng cho đông đảo nông dân lao động, hướng dẫn đấu tranh đòi quyền lợi thiết thân và chọn lọc quần chúng tích cực đưa vào các tổ chức Đảng. Tác động mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng những năm tiếp theo.

Ngày 31-10-2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng Đại điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là di tích lịch sử cấp Quốc gia.