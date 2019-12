Lãnh đạo quận Bình Thủy thông tin việc bốn cán bộ quận bị bắt

Nhiều ngày nay, Cần Thơ rộ thông tin là các cơ quan chức năng đã khởi tố bốn cán bộ của quận Bình Thủy vì vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Về thông tin này, trưa 21-12, trao đổi với PLO, ông Lê Tấn Thủ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, cho hay là "Chưa nắm thông tin về vụ việc này".



Trụ sở UBND quận Bình Thủy TP Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Ông thông tin thêm là mấy hôm nay ông đi công tác nên không rõ có khởi tố các cán bộ của quận. "Quận ủy chưa nhận được công văn nào từ cơ quan CSĐT yêu cầu đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với các cán bộ có liên quan" - ông nói.

“Hôm qua có một số người liên lạc hỏi về vấn đề này, tôi có liên hệ với Ban Tổ chức Quận ủy và cơ quan này cho biết chưa nhận được văn bản nào từ phía cơ quan công an. Tôi mới đi công tác về nên chưa nắm cụ thể vụ việc, tôi sẽ cho rà soát, kiểm tra, xác minh lại thông tin này vào ngày làm việc của tuần sau” - ông Thủ nói thêm.



Trước đó, đầu tháng 10-2019, tại buổi họp cơ quan báo, đài định kỳ quý III-2019 do UBND TP Cần Thơ tổ chức, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý đất đai tại Bình Thủy.



Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thông tin về vụ án hình sự về vi phạm quy định về quản lý đất đai tại Bình Thủy. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, thực hiện kết luận thanh tra TP, ngày 26-6-2018, cơ quan CSĐT trưng cầu Sở Tài chính giám định thiệt hại tài sản là giá trị các quyền sử dụng đất đối với diện tích chuyển mục đích sai quy định.

Công an cũng yêu cầu làm rõ việc ký hợp đồng với nhà tư vấn dịch vụ định giá tài sản với diện tích chuyển sai quy định để làm căn cứ xử lý.

Như PLO đưa tin, Thanh tra TP Cần Thơ có thông báo kết quả thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở thuộc phạm vi dự án đường nối Cách Mạng Tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (gồm giai đoạn 1 và 2) thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Thanh tra xác định quận Bình Thủy đã không tuân thủ các quy định, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa sai quy định; để xảy ra việc chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất công, hình thành nhiều khu dân cư tự phát…

Đáng chú ý, thanh tra nhận định có dấu hiệu hình thành đường dây để thực hiện việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, lấp rạch, bán nền nhiều mảnh đất diện tích lớn không đúng quy hoạch, sai quy định… Từ đó, thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ cho công an.