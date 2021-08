Sáng 13-8, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã đến thăm, động viên và trao quà tận tay cho 14 hộ là công nhân, lao động tự do bị khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại một khu nhà trọ trên địa bàn phường 9, quận 5.

Mỗi hộ được nhận 1,2 triệu đồng và phần quà trị giá 300.000 đồng là các nhu yếu phẩm thiết yếu: gạo, dầu ăn, nước mắm, sữa, đường...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu trao quà cho người dân trong khu trọ. Ảnh: MTTQ TP.HCM

Bà Tô Thị Bích Châu động viên các gia đình cùng chung tay với khu phố, tổ dân phố phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nhằm bảo vệ bằng được "vùng xanh" - vùng không có dịch bệnh, góp phần cùng với địa phương trong việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội.

Được biết, đây là khu nhà trọ vừa được gỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế sau hai tuần. Cả dãy có 43 phòng cho công nhân, lao động tự do từ các tỉnh, thành khác đến thuê trọ. Hiện chỉ còn 14 hộ ở dãy trọ vì đa số đã về quê tránh dịch. Dịch bệnh khiến người dân ở đây bị mất việc hơn 3 tháng qua.

Trong thời gian qua, các hộ này được địa phương quan tâm chăm lo nhu yếu phẩm đầy đủ, không để bị thiếu hụt về lương thực, thực phẩm; chủ nhà trọ cũng đã giảm 20% giá thuê phòng trong hai tháng 6, 7 vừa qua.

Những hộ lao động này thuộc đối tượng nhóm 3 được hỗ trợ đợt 2 theo Công văn 2627, ngày 6-8 của UBND TP.HCM. Họ là những hộ lao động đang sinh sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu lao động nghèo, khu vực phong tỏa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo đó, gói hỗ trợ an sinh xã hội đợt 2 dành cho ba nhóm đối tượng. Ngoài nhóm 3 như đã nêu, nhóm 1 là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do dịch COVID-19; nhóm này được hỗ trợ 1,5 triệu đồng tiền mặt. Nhóm 2 là hộ nghèo, hộ cận nghèo đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM; đối tượng thuộc nhóm 2 và nhóm 3 được hỗ trợ 1,2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng.