Lão già dùng băng keo bịt miệng cưỡng hiếp bé gái 11 tuổi

Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tiến hành điều tra vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phước Hữu, khoảng 19 giờ ngày 15-4, bà Đ.T.M.H ở thôn Nhuận Đức đến Công an xã Phước Hữu tố cáo ông P.K.C (75 tuổi) ở cùng thôn đã cưỡng hiếp con gái bà tên V.T.X.T (11 tuổi).

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 11-4, trong lúc bé T. đi mua bánh tại một tạp hóa gần nhà thì bị ông C nắm tay, rồi kéo bé vào nhà buộc cởi hết quần áo. Do bé T không chịu và la lớn nên ông C dùng băng keo bịt miệng và hãm hiếp bé T rồi đuổi về.